Lavoro Udine quali sono le migliori offerte

Secondo i dati più recenti dell’Osservatorio regionale del Friuli Venezia Giulia del mercato del lavoro, fra il mese di gennaio e quello di luglio è cresciuto il numero di assunzioni. In particolare, nei primi 7 mesi dell’anno è stato registrato un aumento, rispetto allo stesso periodo del 2020, del 27%, che corrisponde più o meno a 12mila posti di lavoro in più. In base alle previsioni, lo scenario economico attuale, per il quale viene stimata una certa espansione, dovrebbe far sì che entro la fine di quest’anno il mercato del lavoro ritrovi le stesse condizioni del periodo precedente allo scoppio della pandemia. Solo in provincia di Udine, nei primi sei mesi del 2021 ci sono stati circa 9mila lavoratori in più. Come viene fatto notare da Confindustria Udine, sulla base di una rielaborazione dei dati regionali, il saldo fra assunti e cessati è tornato ai livelli precedenti al tragico marzo 2020. Il terziario è stato il settore più interessato dalle assunzioni; più indietro il settore di ristoranti e alberghi e il comparto manifatturiero. Crescita di più del 50%, infine, per le costruzioni.

Come trovare lavoro a Udine

Ma come si fa a trovare lavoro Udine ? Una soluzione davvero interessante è quella che viene messa a disposizione da AnnunciLavoro360. Si tratta di un sito web che funge da aggregatore: in pratica, raggruppa diverse offerte di lavoro di varie piattaforme esistenti in Rete. Queste offerte possono essere filtrate in funzione di diversi parametri: per esempio è possibile decidere di visualizzare le più recenti, oppure di trovare solo gli annunci della propria città. Un’altra funzione importante è quella che si attiva facendo clic su “Crea la tua lista”: in questo modo, infatti, si richiede di ricevere messaggi di posta elettronica che vengono inviati in automatico e che contengono offerte di lavoro su Udine (o, ovviamente, su qualunque altra città in cui si voglia trovare un lavoro).

Perché scegliere AnnunciLavoro360

Il risparmio di tempo è uno dei principali motivi per cui vale la pena di affidarsi ad AnnunciLavoro360. Tutti noi abbiamo poco tempo a disposizione, eppure è indispensabile essere in grado di trovare il più velocemente possibile i siti più ricchi di inserzioni e annunci che permettano di entrare in contatto con posizioni che meritano di essere colte al volo. Ma visto che i siti sono tanti, non è certo possibile consultarli tutti: ecco che qui entra in gioco AnnunciLavoro360, che riunisce tutte le inserzioni in una pagina sola. Se si è interessati a un annuncio, poi, basta cliccarvi sopra e si verrà reindirizzati al sito in cui esso è ospitato.

Consigli per trovare lavoro più facilmente

Ovviamente trovare un annuncio di lavoro interessante è solo il primo passo, ma poi ce ne sono altri da compiere: per esempio la redazione di un cv il più possibile completo e, soprattutto, aderente alle richieste del datore di lavoro per cui ci si candida. Non ci si può dimenticare, inoltre, della lettera di presentazione, che a sua volta deve essere personalizzata in base al destinatario.

Le offerte di lavoro più interessanti a Udine

Dando uno sguardo alle offerte di lavoro a Udine presenti su AnnunciLavoro360, si scopre che viene richiesto un tecnico commerciale service per una storica e consolidata azienda attiva nel campo degli impianti industriali, mentre un’altra impresa ha bisogno di un aiutante elettrico, possibilmente capace di parlare il tedesco, con licenza per carrelli elevatori; la paga è di 11 euro lordi all’ora. Ancora, un’azienda del settore pet care cerca giovani per uno stage nel settore vendita e in magazzino. Lo stage ha una durata di sei mesi ed è finalizzato all’assunzione. Anche a Udine, come in altre città d’Italia, sono disponibili offerte di lavoro per ragazze immagine e pr che dovranno lavorare nei club del brand Pepenero: gli annunci sono rivolti solo a donne con meno di 32 anni. In Zona Cividale del Friuli c’è una posizione vacante per un saldatore a filo, ma è necessario avere almeno 3 anni di esperienza alle spalle, mentre per una società di consulenza di livello internazionale si ricerca un addetto alla fatturazione che abbia alle spalle 2 anni di esperienza, con un diploma a indirizzo economico e inglese fluente.