Le migliori 11 app di chat video, secondo il principio del sito Omegle

Già nel 2009, Omegle si è distinta come una vera e propria scoperta nel campo della comunicazione online. È stata questa stessa a dettare la moda delle chat casuali, prima in formato testo e un anno dopo, come chat video. Sfortunatamente, Omegle, pioniere nel suo campo, non si è migliorata in maniera attiva e costante. Ad esempio, non ha acquisito un’applicazione mobile, limitandosi, invece, ad adattare il servizio allo schermo del telefono.

Tuttavia, il tempo passa e le chat roulette, non solo non hanno perso la loro popolarità, ma anzi, con l’arrivo del COVID-19, hanno iniziato a vivere una rinascita. Durante questa ascesa, sono comparsi nuovi requisiti per gli utenti. La comunicazione dovrebbe essere più affidabile, la moderazione dovrebbe essere più rapida, il pubblico dovrebbe essere di un livello più alto e la funzionalità dovrebbe essere molto più ampia e diversificata. In considerazione dei criteri menzionati, per Omegle è stato difficile competere con le nuove chat video casuali.

Omegle alternative: le migliori chat casuali

Ti suggeriamo di prendere in considerazione una selezione di servizi per incontri e chat video con sconosciuti in modo casuale che offrono soluzioni moderne e un servizio di alta qualità, indipendentemente dal motivo per cui te ne vorresti servire; se per trovare l’amore della vita, fare nuove amicizie, migliorare le tue abilità linguistiche o semplicemente ampliare i tuoi orizzonti e divertiti.

Nowchat

Una video chat casuale con un elenco di funzioni abbastanza generiche, progettata per l’uso su smartphone Apple. Quando si avvia l’applicazione, sullo schermo del telefono vengono visualizzati solo alcuni pulsanti, tra cui la selezione del sesso dell’interlocutore e l’avvio di una chat.

Tuttavia, le “chiamate” in Nowchat non sono illimitate e la selezione del genere non è disponibile per tutti. Per accedere a tutte le funzionalità di chat video, è necessario acquistare un abbonamento, da $ 5,49 a settimana a $ 45,99 per 6 mesi.

Il servizio ha una lista di amici e un profilo utente, dove puoi specificare il tuo nome, sesso, età e Paese.

Omegle TV

Nonostante il fatto che il sito sia stato lanciato molto tempo fa, i proprietari di Omegle TV stanno cercando di stare al passo con le tendenze e migliorano costantemente il loro servizio, che si contraddistingue per essere la migliore alternativa a Omegle.

Il sito prende spunto dalla video chat casuale, ma con caratteristiche proprie. La maggior parte degli utenti di https://omegletv.chat/it sono gli uomini, e gli sviluppatori hanno fatto di tutto per assicurarsi che dall’altra parte dello schermo ci fosse sempre un interlocutore piacevole, pronto per una comunicazione calorosa. In aggiunta per mantenere la massima qualità del servizio, i moderatori e il supporto tecnico sono sempre in contatto, pronti ad aiutare in qualsiasi momento.

Naturalmente, l’elenco delle funzionalità della chat casuale include chat di testo e comunicazione audio con un traduttore integrato, vari filtri e diverse altre impostazioni.

Monkey Run: Chat video casuale

Chat video casuale aggiornata disponibile per gli utenti iOS. Le funzionalità dell’applicazione includono la presenza non solo di videocomunicazione, ma anche di una chat testuale privata dove è possibile condividere foto e gif.

Oltre alla funzionalità principale di Monkey Run, puoi cambiare il tema dell’applicazione, aggiungere un video al tuo profilo, cambiare il Paese e la città, inviare messaggi audio alla chat. Gli sviluppatori aggiornano costantemente il loro prodotto, il che si guadagna la fedeltà degli utenti.

Coco

Coco non è solo un’app di appuntamenti, ma è una nota piattaforma per lo streaming e la comunicazione video. Gli utenti possono acquisire follower, guadagnare popolarità e valuta locale che può essere convertita in denaro normale.

Inoltre, nelle chat online, puoi comunicare non solo con una persona alla volta, ma anche in piccoli gruppi di amici.

Oltre a incontrare persone da tutto il mondo, in Coconut puoi inviare messaggi video ad amici e iscritti.

Minichat: video chat, messaggi

Una chat casuale chiara e semplice che combina le funzioni di comunicazione testuale e video, nonché i singoli elementi dei social network. Minichat può essere utilizzato sul sito, così come applicazione mobile per i sistemi Android e iOS.

Tra le funzionalità della piattaforma:

creazione di un profilo con informazioni personali e foto;

ricerca persone per età, sesso, località e anche nome;

videocomunicazione con interlocutori a caso;

invio di SMS;

ricerca e visualizzazione illimitate dei profili di altri utenti.

Uno dei suoi principali vantaggi di cui Minichat può vantarsi è la completa assenza di richiesta di pagamenti sia per le funzioni standard che per quelle aggiuntive. Tuttavia, la pagina dell’app mobile mostra acquisti in-app.

HALO

HALO è una chat casuale che non cerca di inventare e sorprendere. Invece, il servizio offre l’uso di funzioni basiche nella massima qualità e in un formato conveniente. Cosa è incluso nell’elenco delle funzionalità di questa chat roulette?

Videocomunicazione veloce e stabile con interlocutori di diverse città e Paesi.

Filtraggio degli utenti per posizione e sesso.

Comunicazione semplice in formato testo con la possibilità di inviare regali virtuali.

Scambio di messaggi personali con gli interlocutori che preferisci.

Abbonamento VIP che consente di accedere a funzionalità aggiuntive dell’applicazione.

HALO può essere utilizzato gratuitamente o con funzionalità aggiuntive a pagamento per un costo di $ 14,99 al mese.

OMGG

Una giovanissima video chat online lanciata nel 2021 da un’azienda della Repubblica Ceca. L’applicazione è sviluppata per iOS e il suo utilizzo è gratuito. All’interno del sito è possibile acquistare servizi aggiuntivi, ma non intaccano in alcun modo le funzionalità di base.

OMGG ti consente, con un solo clic, di avviare una conversazione con uno sconosciuto o una sconosciuta a cui sei interessato, trovare nuovi amici in tutto il mondo e comunicare senza restrizioni ovunque e in qualsiasi momento, anche tramite messaggi di testo privati. Inoltre, gli utenti possono deliziarsi a vicenda con simpatici regali virtuali.

L’app viene costantemente aggiornata e migliorata. L’ultima innovazione riguarda la possibilità di aggiungere una breve descrizione e fino a 3 foto al tuo profilo.

Strangers Video Chat-MelonLive

Un servizio per incontrare e trovare nuovi amici da diversi Paesi e città nel formato di una video chat casuale. Gli sviluppatori di Melon hanno cercato di rendere più divertente il processo di selezione di uno sconosciuto con cui parlare e hanno offerto agli utenti tre formati per questo:

il formato “Random”: selezione del partner standard tramite tocco sullo schermo; il formato “Popular”: anteprima dei possibili interlocutori prima dell’inizio della comunicazione; il metodo “blind box” che si riferisce a quando la scelta dell’interlocutore proviene da carte disposte a faccia in giù.

Melon è gratuito e ti consente di chattare tramite video, messaggi di testo e messaggi vocali.

Chat video casual di incontri

Chat video casuale elegante e visivamente amichevole — conosciuta come Flirtymania — dove tutti troveranno un compagno di loro gradimento.

Tra le caratteristiche del servizio rilasciato su IOS sono:

interfaccia intuitiva ed elegante;

alto livello di protezione dei dati trasmessi;

una vasta selezione di potenziali partner da tutto il mondo per conversazione e non solo;

uso gratuito della funzionalità standard dell’applicazione.

Oltre alla solita chat video online, l’applicazione può anche diventare una fonte di reddito. Per fare questo, l’autore può lanciare i propri streaming e guadagnare donazioni da spettatori che sono pronti a sostenerlo.

Chathub

Chathub non è solo una chat casuale, è un insieme di strumenti per l’incontro e la comunicazione con altre persone. Il servizio esiste come un’applicazione iOS, che a sua volta include le seguenti funzioni:

chat video istantanea, che consente di passare da un interlocutore all’altro in pochi secondi;

filtri per età, Paese e genere;

la creazione di un account esclusivamente a descrizione dell’utente;

monete gratuite ogni ora;

visualizzazione delle informazioni sull’ultima visita dell’utente di cui si è interessati

tema scuro;

blocco o dei trasgressori o possibilità di renderli noti.

Chatspin

Connessione veloce per dialogare con estranei in modo casuale, un vasto pubblico e filtraggio di interlocutori per Paese e genere: questo è tutto ciò che Chatspin ha da offrire.

Tra l’altro, per diversificare la comunicazione, sono a disposizione degli utenti una serie di divertenti filtri maschera. Se l’interesse per l’interlocutore va oltre la semplice curiosità e l’intrattenimento momentaneo, si può sempre passare a una video chat privata per continuare la conoscenza.

Conclusione

Abbiamo elencato le piattaforme più interessanti tra le molte migliaia di video chat casuali lanciate oggi. Ognuno di esse ha i propri pro, i propri contro e le proprie caratteristiche e solo tu puoi decidere quale scegliere e come utilizzarle. Quello che è certo è che non ci sarà nulla di noioso!