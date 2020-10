Le regole in vigore prima e dopo le ore 18.00

Riassumiamo le regole in vigore da domani lunedì 26 ottobre. Cosa è consentito fare prima e dopo le ore 18

Fino alle ore 18 è consentito:

Si alla scuola, per i licei è stata fissata una didattica a distanza almeno del 75%.

Si al lavoro, ma si predilige lo smart working

Si al jogging e attività motoria all’aperto

Si al bar, ristorante, gelateria, pasticceria (anche la domenica e nei giorni festivi). Ci si potrà sedere al tavolo massimo in quattro persone (non si può consumare in piedi)

Si al supermercato e negozi alimentari

Si a fare shopping

Si dal parrucchiere e centri estetici

Si nei musei

Si può andare a casa degli amici anche se “è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi”

Si ai mezzi pubblici quali autobus anche se “è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”

Si può uscire dal proprio Comune

Si può uscire dalla propria Regione

Dopo le 18 è consentito:

Andare al lavoro, anche se si incentiva lo smart working

Si jogging e attività motoria all’aperto

Si può ordinare cibo a domicilio (fino a mezzanotte)

Si al cibo da asporto (fino a mezzanotte) E’ vietato consumarlo nelle adiacenze del locale

Si al supermercato e nei negozi alimentari

Si allo shopping

Si dal parrucchiere e centri estetici

Si nei musei

Si può andare a casa di amici anche se “è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi”

Si ai mezzi pubblici quali autobus ma “è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati”

Si può uscire dal proprio Comune

Si può uscire dalla propria Regione