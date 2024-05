L’evento che spiega alle imprese le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale

Intelligenza Artificiale (o Artificial Intelligence, AI): ormai tutti ne parlano, ma quanti hanno davvero colto l’enorme potenziale che si cela dietro questa tecnologia e quanto la sua concreta applicazione sta già trasformando il nostro mondo del lavoro?

A queste e molte altre domande risponderà “Quanto ne sAI”, l’evento gratuito organizzato da Beliven, software factory di Udine, con la collaborazione di DITEDI e Animaimpresa e in programma venerdì 24 maggio alle 17:00 presso il Villaverde Hotel & Resort di Fagagna (UD). L’appuntamento, dedicato agli imprenditori e manager che vogliono compiere un importante passo in avanti nel processo di digitalizzazione, si propone come un’introduzione all’Intelligenza Artificiale nella quale verranno illustrate le infinite potenzialità dell’AI applicata a diversi campi di interesse: dal business aziendale all’ambito giuridico, dall’educazione alla creatività.

“L’Intelligenza Artificiale, oggi, è uno strumento concreto che, se impiegato saggiamente, può portare a cambiamenti epocali nelle routine lavorative quotidiane, soprattutto in termini di automazione ed efficienza, diventando un alleato potente e trasformativo in svariati settori professionali. Questo evento offre un’occasione per esplorare le sue infinite potenzialità e il suo impatto tangibile nel mondo del lavoro”, dichiara Andrea Virgilio, Ceo & Chief Happiness Officer di Beliven.

Il programma dell’evento

I protagonisti di Quanto ne sAI? sono speaker d’eccezione provenienti da settori diversi fra loro ma uniti dalla solida consapevolezza che l’Intelligenza Artificiale farà da game changer nel proprio settore. I loro interventi saranno alternati anche da una dinamica tavola rotonda a cui presiederanno personalità del panorama regionale che si interfacceranno direttamente con la platea. Sarà inoltre possibile testare in prima persona quanto l’AI è capace di fare al giorno d’oggi con dimostrazioni interattive human-to-machine. Chiuderà l’evento un aperitivo conviviale in cui relatori e partecipanti potranno continuare a scambiarsi idee e riflessioni.

Relatori:

Gabriele Franco , AI & Privacy Lawyer PANETTA Law Firm, giornalista Italian Tech/La Repubblica, curatore Fake News Festival

, AI & Privacy Lawyer PANETTA Law Firm, giornalista Italian Tech/La Repubblica, curatore Fake News Festival Antonio Petrullo , Account Executive Google Cloud, Forbes Under 30

, Account Executive Google Cloud, Forbes Under 30 Fabio Chiarello , Key Account Manufacturing Huware

, Key Account Manufacturing Huware Gabriele Giacomini, PhD, Ricercatore e saggista presso l’Università degli Studi di Udine

PhD, Ricercatore e saggista presso l’Università degli Studi di Udine Maria Gabriella La Porta , fondatore di Fai Volare il tuo Valore e ADHD Life Coach Italia

, fondatore di Fai Volare il tuo Valore e ADHD Life Coach Italia Federico Cussigh, TEDx Speaker e Head of Digital Transformation Pietro Rosa TBM

BELIVEN è una software factory che sviluppa soluzioni digitali innovative tailor made per le aziende mettendo in campo le competenze trasversali del suo team. Nata a Udine nel 2019, l’azienda fin dalle sue origini ha incentrato la propria vision aziendale sul concetto di happy company, dove ogni scelta viene fatta considerando l’impatto sulla soddisfazione delle persone che ne fanno parte in modo da poterne alzare il livello progressivamente. Negli anni, Beliven ha esteso la sua visione entrando nel capitale di altre società sul territorio italiano che si occupano di marketing, digitale e software contando ad oggi 35 collaboratori e due sedi esterne, a Milano e a Pisa.