A Lignano Sabbiadoro il Campionato Italiano Skateboard. 13-14 maggio 2023

La Commissione Italiana Skateboard (ITSB) della FISR ha scelto nuovamente lo Skatepark di Viale Europa, a Lignano Sabbiadoro, per la prima tappa del CIS Street 2023.

Il park, considerato una delle strutture più all’avanguardia in Europa, ha consolidato la sua posizione, diventando la meta di tutti gli appassionati della disciplina con la voglia di mettersi alla prova in un impianto ben strutturato.

Sede del Cis Street per il terzo anno consecutivo, la tappa, organizzata dalla “Asd ThankyouSkateboarding”, sarà l’occasione per veder skateare atleti di valore sia a livello regionale sia nazionale e godere di due giornate di grande spettacolo.

Sabato 13 maggio sarà interamente dedicato alle qualifiche fino ad arrivare alla sera, quando sul palco ad animare la festa saliranno i “Dalyrium Bay”, nota band Surf Groove Punk del territorio friulano.

Le finali si disputeranno, invece domenica 14 maggio per tutte le categorie di gara Junior Femmine e Junior Maschi (8-13 anni), Senior Femmine e Senior Maschi (14 anni in su) e Master Femmine e Maschi (35 anni in su); potranno accedere alla gara solo gli atleti che si saranno precedentemente accreditati tramite il portale Liveheats. La giornata si concluderà con le premiazioni. Per ogni categoria di gara è previsto un montepremi in materiale tecnico, al quale si aggiungerà un premio in denaro per i due vincitori, maschi e femmine, della categoria Senior.

Durante tutta il periodo della manifestazione, l’intrattenimento musicale sarà a cura di Dj Cic1, verrà allestita un’area con i chioschi di “Il Buon Bicchiere” e “dell’Hotel Neider di Sauris con Zahre Beer”, dove il pubblico e gli atleti avranno a disposizione bibite, birre artigianali e prodotti tipici friulani e i presenti troveranno anche alcuni stand con materiale tecnico.

L’Associazione Thankyouskateboarding per la realizzazione della tappa ha potuto contare sulla collaborazione del Consigliere Regionale Fisr-Altre Specialità- Roberto Calzavara e il Presidente Regionale Fisr FVG- Maurizio Zorni, inoltre l’evento viene realizzato con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud), Italian Skateboarding, e della FISR.

A supporto della ASD Thankyouskateboarding anche East Wind Shop, Cariuma, Iuter, Banca Prealpi San Biagio, Lignano Pineta, Londinese, Creature, Action Now, Blast Distribution, Powell Peralta, Osiris Shoes, DC Shoes, California sport, Globe Brand, Iriedaily, Etnies, Friul Brau, Nova Stella, Rng Distribution, Blue Distribution, American Socks, Mariussi, la collaborazione tecnica di Latisana & Music e Radio Company come media partner.