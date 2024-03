LINGUA STRANIERA A1 – INGLESE

Proseguono le iniziative per la formazione continua di occupati e disoccupati al Bearzi di Udine, dove sono aperte le iscrizioni a dieci nuovi corsi gratuiti in partenza presso la Fondazione FP Ine Bearzi.

Perchè partecipare?

Il corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA e mira a fornire le competenze basilari della lingua con riferimento alle attività di ricezione, produzione e interazione orale, scritta e online da applicare in contesti lavorativi, formativi, di relazione.

Che cosa si farà?

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per

-Utilizzare la lingua inglese a livello base (A1) come di seguito descritto:

“Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto, presentare sé stesso e altri, porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove si abita, le persone che si conoscono, le cose che si possiedono), interagire in modo semplice purché l’interlocutore si esprima lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.”

Contenuti del corso:

– Funzioni comunicative: Comprensione (ascolto e lettura), Produzione orale e Interazione, Produzione scritta

– Contenuti grammaticali

– Contenuti lessicale

– Elementi di socio-linguistica

Chi può partecipare?

Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia.

Per la partecipazione all’operazione non è richiesto alcun requisito d’ingresso.

Quanto dura?

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa (almeno 6). La durata totale è di 60 ore.

Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

Come partecipare?

Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro per l’impiego

Sede del corso

FONDAZIONE FP INE – IS Cfp Bearzi Via Don Bosco, 2 – 33100 Udine

Referente del corso

Raffaella Cecchini

Telefono 0432493981

E mail: [email protected]

per questo annuncio contattare:

CNOS FAP

Via Don Bosco, 2 – 33100 Udine (UD)

Partita Iva: 00467590303

email: [email protected]