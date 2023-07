Ljubljana Saxophone Quartet e Sara Della Mora

Nell’ambito del festival Nei Suoni Dei Luoghi, giunto alla sua 25° edizione, fra gli eventi di particolare importanza ci sono gli otto concerti che hanno come focus il percorso di avvicinamento a Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025. Primo fra questi appuntamenti è quello in programma martedì 18 luglio (inizio alle 21.00), nell’elegante contesto di Palazzo De Grazia a Gorizia, con protagonista il Ljubljana Saxophone Quartet, formato da Arijan Ma?ak (sax soprano), Boštjan Rojc (sax contralto), Tia Ivajnši? (sax tenore), Lan Meden (sax baritono), con la partecipazione della soprano Sara Della Mora. Il percorso di eventi transfrontalieri che prenderà avvio proprio martedì vede l’importante collaborazione con il Kulturni dom di Nova Gorica e altri partner, con i quali sono stati individuati i luoghi lungo la fascia confinaria italo-slovena dove i giovani protagonisti, italiani e sloveni, si ritroveranno per la prima volta insieme a creare degli ensemble musicali transfrontalieri.

I singoli musicisti sono stati selezionati dalla Direzione Artistica, composta dalla pianista Gloria Campaner e dalla violinista Valentina Danelon, affiancate dal violoncellista sloveno Klemen Hvala, attraverso apposite audizioni realizzate all’Accademia di musica di Ljubljana e il Conservatorio Tomadini di Udine. In seguito sono stati ideati i programmi musicali considerando le loro personalità artistiche, e, successivamente, sono stati formati attraverso un percorso di studio e prove d’insieme, seguiti dai tre docenti. In occasione del concerto di Gorizia un quartetto di sax composto da giovani sloveni, il Ljubljana Saxophone Quartet, si unirà quindi a una giovane soprano italiana, Sara Della Mora, per un concerto ricco di sonorità inaspettate. Nel programma della serata musiche di Debussy, Piazzolla, Ligeti.

Il concerto è a ingresso libero con prenotazione consigliata a [email protected].

Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghi mercoledì 19 luglio a Villesse, nel Giardino di Palazzo Ghersiach (ore 21.00) con protagonista il Settimino Polimnia.

Ljubljana Saxophone Quartet e Sara Della Mora

Arijan Ma?ak, sax soprano

Boštjan Rojc, sax contralto

Tia Ivajnši?, sax tenore

Lan Meden, sax baritono

Sara Della Mora, soprano

Martedì 18 luglio, ore 21.00 – Gorizia, Palazzo De Grazia

