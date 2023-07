Info sul concerto dei Måneskin a Trieste. 16 luglio

I Måneskin suoneranno a Trieste allo stadio Nereo Rocco per la “Data Zero” del loro primo tour negli Stadi domenica 16 luglio 2023

Negli ultimi due anni i Måneskin hanno letteralmente conquistato il mondo: il loro nuovo disco “Rush”, pubblicato lo scorso 20 gennaio, attualmente è al primo posto in 15 classifiche diverse e nella TOP 5 di 20 Paesi; hanno conquistato 18 dischi di Diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi d’oro e hanno totalizzato oltre 7 miliardi di streaming.

Quello che stanno facendo i Måneskin, la band italiana più famosa al mondo di tutti i tempi, è davvero qualcosa di irripetibile e questi numeri poi si riflettono pure dal vivo, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e un tour interminabile: dal Giappone all’America, dai più importanti club ai principali festival rock, i Loud Kids (Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan) sono stati nominati nella categoria Best New Artist ai Grammy Awards 2023 e la prossima estate tornano in Italia per quattro imperdibili serate negli stadi a Roma e Milano.

Il Friuli-Venezia Giulia e Trieste diventeranno la casa dove avverrà l’allestimento di questo importante tour e quella allo Stadio Nereo Rocco, in programma domenica 16 luglio 2023, diventerà di fatto la prima vera data, che richiamerà i fan da tutta Europa e da tutta Italia.

Dalla vittoria al Festival di Sanremo 2021 al trionfo all’Eurovision Song Contest 2021, come fuoco i Måneskin sono avanzati per prendersi tutto quanto. Nel 2022, Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan sono stati protagonisti di spettacoli colossali e palchi grandiosi nei principali festival di tutto il mondo – come lo storico Circo Massimo di Roma, che ha registrato il tutto esaurito con oltre 70.000 presenze, Pinkpop (Paesi Bassi), Rock am Ring (Germania) e Summer Sonic (Giappone) – e di numerosi riconoscimenti, tra cui: il premio Best Alternative Video agli MTV Video Music Awards (la prima volta in assoluto per un artista italiano); la vittoria agli MTV Video Music Awards Japan 2022 nella categoria Best New Artist Video International; la vittoria ai Billboard Music Awards 2022 con “Beggin” come Migliore Canzone; le certificazioni triplo Disco di Platino in USA per il brano Beggin, che ha venduto 3 milioni di copie, e Disco di Platino nel Regno Unito per “Zitti e buoni”.

INFORMAZIONI

Orari BIGLIETTERIA

16:00 – 21:00 Cassa vendita

17:00 – 21:00 Cassa accrediti

17:00 Apertura cancelli

21:00 INIZIO SHOW

INFO PARCHEGGI E NAVETTE:

Domenica 16 luglio per agevolare la mobilità dei partecipanti al concerto e per risolvere al meglio le eventuali criticità in linea di viabilità sono stati previsti tre specifici parcheggi di interscambio situati al Saba Silos di piazza Libertà (a pagamento), al Montedoro Shopping Center di Muggia (gratuito) e al supermercato Eurospar di via dell’Istria (a pagamento).

Sono stati così previsti dei servizi aggiuntivi con autobus che collegheranno questi tre parcheggi allo stadio Rocco lungo le seguenti direttrici, dalle ore 13.30 e fino al termine delle esigenze e a dopo la conclusione del concerto. La direttrice del primo percorso con andata piazza Libertà, piazza Goldoni, via dell’Istria (park Eurospar), via Flavia (PalaTrieste Allianz Dome): ritorno da via Flavia (difronte al PalaTrieste Allianz Dome), via dell’Istria (park Eurospar), piazza Goldoni, piazza Oberdan e Piazza Libertà. La direttrice del secondo percorso sarà di andata e ritorno dal Montedoro Shopping Center di Muggia lungo la Grande Viabilità Triestina e fino a via Valmaura senza fermate intermedie.



Biglietti:

– Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, che lo spettatore si impegna ad esibire anche a richiesta del personale di controllo, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;

– Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il settore/zone assegnate e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare settori/zone differenti.