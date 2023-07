Santi Francesi in concerto a Grado. Ingresso gratuito

Evento dedicato al pubblico più giovane, ma non solo, sarà quello in programma il 16 luglio, quando sul palco della Diga saliranno i neo vincitori di X Factor, il duo hard – pop dei Santi Francesi.

Dalla vittoria della sedicesima edizione di X Factor, i Santi Francesi hanno pubblicato nuova musica e calcato i palchi dei club delle principali città d’Italia, davanti a migliaia di fan. Come avevano promesso, questo è stato solo l’inizio del loro 2023: Alessandro e Mario, infatti, torneranno on the road per un tour che li vedrà quest’estate protagonisti nei più importanti festival in giro per l’Italia. I Santi Francesi sono un duo hard-pop di Ivrea composto da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso). Nel 2019 hanno pubblicato “Tutti Manifesti”, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify. Il 6 maggio 2022 esce il brano “Buttami Giù”, presentato live in apertura ai Fast Animals and Slow Kids al Fabrique di Milano la sera stessa. Sempre nella primavera 2022, viene pubblicata su Netflix la terza stagione della fortunata serie “Summertime”, nella cui colonna sonora viene inserito il loro brano “Giovani Favolosi”. A luglio 2022 vengono invitati ad esibirsi al Ferrara Summer Festival, dove aprono il live di Madame e Blanco. L’anno termina con la vittoria della sedicesima edizione di X Factor Italia e la release dell’EP “in fieri”, portato in scena a gennaio nel loro primo tour nei club.