Loredana Bertè in concerto a Lignano Sabbiadoro il 22 agosto

Reduce da una straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo, che l’ha vista piazzarsi al settimo posto con il brano “Pazza” e aggiudicarsi il Premio della Critica “Mia Martini”, Loredana Bertè, fra le artiste più amate della musica leggera italiana, annuncia i concerti della sua nuova tournée estiva dal titolo “Ribelle – Summer Tour 2024”. Loredana Bertè sarà protagonista in esclusiva per il Friuli Venezia Giulia il prossimo 22 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (inizio ore 21.30), evento inserito nel calendario del Lignano Sunset Festival. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Il 2024 è un anno importante nella carriera di Loredana Bertè: sono cinque decenni che l’artista naviga tra le onde e i venti della scena artistica. Per raccontare tutte le sue mille vite è uscita “Ribelle”, una splendida raccolta con 57 brani (3 CD), tra cui anche “Pazza”, presentato alla 74 ° Edizione del Festival di Sanremo e diventato subito una hit. Lo spettacolo che l’artista presenterà in estate è un inno alla libertà, uno show completo che porta in scena tutto il mondo dell’artista e la sua carriera. Una hit dopo l’altra, da “Non sono una signora” a “Dedicato”, da “Non ti dico no” a “Pazza”, per un concerto con interpretazioni ricche di energia e rara intensità. Pop e rock, blues e reggae per una grande festa della musica celebrata da un’artista che con il suo talento unico e indomabile ha generato una delle storie più significative nella storia dello spettacolo italiano.

Sin dagli anni Settanta Loredana Bertè è ritenuta una delle interpreti più rappresentative della musica leggera italiana. Loredana vanta una lunga carriera musicale durante la quale ha pubblicato 18 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 5 raccolte ufficiali, vendendo oltre 15 milioni di dischi. La sua discografia vanta importanti collaborazioni con alcuni fra i maggiori artisti e produttori italiani. Dopo avere collezionato numerose esperienze come attrice e ballerina, intraprende la carriera discografica rivelandosi all’attenzione del grande pubblico con i brani “Sei bellissima” (1975) e “Dedicato” (1978), ma è a cavallo del decennio successivo che la Bertè raggiunge l’apice della fama, grazie ai brani “E la luna bussò” (1979), “In alto mare” (1980) e “Non sono una signora” (1982). Ha partecipato complessivamente a dodici edizioni del Festival di Sanremo, vincendo il Premio della Critica “Mia Martini” nel 2024. Nel 2008 le è stato assegnato il “Premio alla Carriera Città di Sanremo” e nel 2019, per placare il malcontento del pubblico in sala dovuto al suo quarto posto con il brano “Cosa ti aspetti da me”, è stato inventato per lei il “Premio Pubblico dell’Ariston“.

