Mara Navarria bronzo ai Campionati del Mondo di Milano

– Dopo aver conquistato il titolo italiano assoluto a La Spezia e la medaglia d’argento ai Campionati Europei a Plovdiv, Mara Navarria è salita sul podio anche nel palcoscenico più prestigioso, i Campionati del Mondo Assoluti che si sono aperti oggi all’Allianz Mi.Co. di Milano, di fronte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La spadista di Carlino ha conquistato la medaglia di bronzo al termine di una splendida gara che l’ha vista superare avversarie di alto livello prima di cedere nelle ultime battute della semifinale alla connazionale Alberta Santuccio, poi vincitrice della medaglia d’argento. Il titolo è andato alla francese Marie-Florance Candassamy.

La gara di Mara Navarria è iniziata al mattino con un netto successo (15-6) sulla uzbeka Shakhzoda Egamberdieva. Il match del tabellone dei 32 ha visto l’azzurra contrapposta alla coreana Injeong Choi (vincitrice di 5 gare di Coppa del Mondo in carriera). L’assalto si è deciso nel finale quando la friulana è scappata via chiudendo sul 15-10. Ancora più impegnativo l’incontro del tabellone delle 16 con la francese Auriane Mallo, 7a nel ranking mondiale. Match in equilibrio fino alle ultime battute con l’azzurra ancora una volta capace di piazzare la zampata vincente per il 15-13 finale. Nei quarti è arrivata la sfida alla numero 1 del mondo, Man Wai Kong di Hong Kong, superata anche in questo caso con un 15-13 frutto di una perfetta gestione delle fasi cruciali. La semifinale ha proposto la sfida con la compagna di nazionale Alberta Santuccio. Match equilibrato fino a poco più di un minuto dalla fine quando la friulana ha preso 3 stoccate di vantaggio (12-9), salvo poi subire la rimonta della siciliana capace di pareggiare e portarsi in vantaggio 14-13 a pochi secondi dal termine. L’ultimo colpo doppio ha decretato il successo di Alberta Santuccio.

Mara Navarria sarà in gara venerdì nella prova a squadre assieme proprio ad Alberta Santuccio, a Federica Isola e a Rossella Fiamingo. In palio il titolo mondiale a squadre e punti fondamentali per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno.

L’altra medaglia d’oro di giornata è andata, nella sciabola, allo statunitense Eli Dershwitz.

foto BIZZI