Su e giù per le storie fino al 31 luglio

Da metà maggio fino al 31 luglio, “Su e giù per le storie” sta realizzando un fitto calendario di

appuntamenti dedicati alla lettura e rivolti a bambini e bambine, ragazzi e ragazze nella fascia di

età 0-18 dei quartieri San Domenico, Villaggio del Sole e Rizzi di Udine.



Il progetto “Su e giù per le storie”, giunto alla sua seconda edizione, intende promuovere il piacere

della lettura nei quartieri residenziali e popolari della città per avvicinare i più giovani alle storie e ai

libri di qualità, per creare esperienze condivise e occasioni di apprendimento e crescita.

“Su e giù per le storie” rientra nel più ampio contenitore di LeggiAMO 0-18 “Nessuno escluso”, che

propone iniziative di promozione della lettura nei contesti geografici più fragili a livello sociale e

culturale. L’obiettivo del progetto è di portare i libri e la lettura fuori dalle biblioteche e dentro i

palazzi sulle scale, nei cortili, sotto i portici e nei giardini per raggiungere gli “irraggiungibili”, dando

sostegno alle realtà locali che già lavorano all’interno delle comunità per favorire l’inclusione sociale.

L’edizione 2023 si sta svolgendo nella periferia Ovest della città di Udine, che coinvolge i quartieri

San Domenico, Villaggio del Sole e Rizzi, e propone incontri periodici con la lettura e i libri, negli

spazi pubblici, nelle aree verdi e nelle zone adiacenti alle aree condominiali. Si tratta di una periferia

caratterizzata da quartieri popolari con una forte componente multilinguistica, il cui contesto

educativo e di vita è spesso complesso e diseguale nelle opportunità. Sono oltre trenta gli

appuntamenti che da maggio (preparazione) a fine luglio hanno coinvolto e coinvolgeranno oltre 1200

persone tra bambini, ragazzi e (tanti) adulti di cura (educatori, operatori, famiglie, amministratori,…)

In queste zone sono attive già da molto tempo tantissime realtà che lavorano con le famiglie e con i

più giovani per favorire lo sviluppo sociale e culturale del quartiere, creando nuove opportunità di

condivisione e confronto. Il progetto regionale LeggiAMO 0-18 si è dunque inserito in questa rete ben

strutturata, ponendosi al fianco delle realtà già operative: con i propri contenuti, le metodologie, le

tante attività e l’esperienza dei partner Damatrà e Centro per la Salute del Bambino – CSB, LeggiAMO

0-18 vuole avvicinare il territorio con un’azione di diffusione della lettura caratterizzata dalla

prossimità: in quest’azione i libri, le storie e soprattutto i lettori e le lettrici diventano un elemento di

coesione e di sviluppo per le attività di educazione ed abitudine alla lettura, rivolte a bambini, ragazzi

e famiglie.

LE ATTIVITÀ IN CALENDARIO

Il calendario della seconda edizione di “Su e giù per le storie” ha preso il via il 18 maggio e si concluderà

il 31 luglio. Tra le attività proposte dai Partner, ci sono le attività più varie.

Gli incontri organizzati sotto le tende cucite a mano da Damatrà diventano l’accampamento della

coloratissima Tribù che legge: qui si riuniscono i bambini e le bambine che frequentano il Punto Luce

della scuola Tiepolo, i minori non accompagnati della Casa dell’Immacolata, insieme ai bambini del

centro estivo dell’Associazione l’Alveare e ai ragazzi e alle ragazze del centro di aggregazione giovanile

gestito dalla cooperativa Itaca; insieme a Damatrà hanno scoperto le loro storie preferite e hanno

deciso di condividerle con allegria insieme al pubblico.

Tra le proposte, poi, Le Storie sulle Scale, lette dalle volontarie di Nati per Leggere nei pressi dei palazzi

per facilitare la partecipazione dei residenti.

Infine, Le Feste Librose, vere e proprie feste della lettura, aperte a tutti, per condividere il piacere di

leggere e stare con i libri, ma anche giocare, scoprire, sperimentare laboratori di costruzione artistica

e creativa anche con la collaborazione degli operatori del Villaggio per Crescere. La grande

partecipazione ed energia che animano le feste librose sono un segnale di quanto la lettura sia un

potente collante educativo e sociale; uno strumento di condivisione e relazione capace di generare

partecipazione anche in contesti sociali complessi.

Ad arricchire il calendario di questa edizione si sono aggiunti gli appuntamenti nelle altre periferie

popolari della città, realizzati con il sostegno del Comune di Udine e inseriti nel calendario di

UdinEstate: tra questi, grande partecipazione hanno visto l’incontro con l’autore Christian Hill (che

all’ultimo momento ha sostituito Pierdomenico Baccalario, che un contrattempo ha tenuto lontano

da Udine) tenutosi martedì 4 luglio nel giardino della Scuola Tiepolo, e l’appuntamento dedicato a

Italo Calvino – nel centenario della sua scomparsa – con la lettura delle sue fiabe in friulano da parte

di Michele Polo ed Emanuele Bertossi, che ha avuto luogo lunedì 17 luglio, in occasione della “Fieste

di 11 a 0”. Particolarmente significativo è il luogo dove si è tenuto quest’ultimo incontro: un parco del

quartiere popolare di Borgo Stazione che da anni ha in atto un processo di riqualificazione grazie

all’attivismo culturale delle associazioni.

LE REALTÀ COINVOLTE SUL TERRITORIO

“Su e giù per le storie” è curato dai partner di LeggiAMO 0-18 Damatrà e Centro per la Salute del

Bambino – CSB, in collaborazione con Nati per Leggere, il Villaggio per crescere di Trieste e Mamma

Lingua. Accanto a loro vi è una preziosa rete di enti, associazioni e realtà locali che da tempo agiscono

sul territorio: Comune di Udine, ATER Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Udine,

Biblioteca Civica V. Joppi di Udine, Get Up, Istituto Comprensivo I° Circolo Udine, Casa

dell’Immacolata, Punto Luce-Save The Children di Udine, Associazione Alveare APS, Cooperativa

Itaca, Comitato di quartiere San Domenico, Circolo ricreativo Nuovi Orizzonti, Associazione culturale

Cas’Aupa, Associazione Anteas, Comunità Piergiorgio e Gruppo Scout.

I PROSSIMI, ULTIMI APPUNTAMENTI

Il calendario della seconda edizione di “Su e giù per le storie” prevede ancora due appuntamenti:

giovedì 27 luglio, nell’area verde David Maria Turoldo del Villaggio del Sole, dalle 17.00 alle 18.30 gli

operatori di Damatrà, CSB e Nati per leggere attendono i bambini di età da 0 a 6 anni e le loro famiglie

per leggere insieme le storie della Tribù che legge; lunedì 31 luglio, nell’area verde Ilaria Alpi, alle

18.00 si tiene l’ultimo appuntamento con la Tribù che legge, insieme a Damatrà.

Ma non finisce qui. Infatti, a consolidamento del processo avviato, il progetto dell’Associazione

Biblioteche FVG Mamma Lingua instituirà un presidio presso la Sezione ragazzi della Biblioteca

Civica: tanti libri donati dal progetto LeggiAMO 0-18 che ci ricordano che l’integrazione parte da

piccoli con il riconoscimento dell’importanza delle lingue di origine e del bilinguismo.

INFO

“Su e giù per le storie” fa parte di LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha come partner: CCM-Consorzio culturale del

Monfalconese (coordinatore del progetto), Centro per la Salute del Bambino – CSB, Damatrà Onlus,

AIB Associazione Italiana Biblioteche-Sezione FVG, Fondazione Radio Magica ETS, Ufficio Scolastico

Regionale e Associazione Culturale Pediatri.