Posizionato un compattatore in Via Mercatovecchio

E’ stato posizionato questa mattina in via Mercatovecchio il nuovo cestino autocompattante alimentato ad energia solare. Il contenitore, destinato ai rifiuti da passeggio, è in prestito gratuito per un paio di mesi ed è dotato di vari dispositivi che lo rendono particolarmente funzionale. In primis la sua capacità è particolarmente elevata grazie al sistema automatico di compattazione, dotato di sensore di pressione funzionale al fine di riconoscere l’avvenuto riempimento.

Una volta esauriti i 120 litri di capienza il cestino infatti manda automaticamente un alert per avvisare la necessità dell’intervento degli operatori per lo svuotamento. Il tutto viene alimentato ad energia solare grazie alla presenza di un micro pannello posto sulla parte superiore. L’installazione quindi è autosufficiente ed è protetta da una copertura in policarbonato, resistente ad eventuali tentativi di effrazione o raid vandalici. E’ possibile conferire in piena sicurezza anche durante il processo di compattazione.

Il contenitore inoltre riesce a fornire una serie di dati in tempo reale sul proprio stato e a comunicare tramite email al personale tecnico designato dal gestore.

Il nuovo contenitore è stato posizionato in via Mercatovecchio 16, di fronte alla storica sede del Monte di Pietà, ora filiale di un istituto bancario, punto molto centrale e ad alta frequentazione, nonché accessibile anche dalle laterali che confluiscono su via Mercatovecchio e tra l’altro vicino al percorso dedicato alle persone ipovedenti, lungo il lato di strada. La sperimentazione, totalmente gratuita, durerà un paio di mesi, durante i quali nulla esclude che si possa anche pianificare lo spostamento del contenitore in altre aree del centro.