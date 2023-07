Ruggero de I Timidi mercoledì 26 luglio in Castello a Udine

Dopo il successo della scorsa estate, grande ritorno in città per il crooner più irriverente della musica italiana, Ruggero de I Timidi, pronto a salire sul colle del Castello di Udine domani, mercoledì 26 luglio, per presentare il suo nuovo spettacolo estivo dal titolo “Ruggero Summer Party”. I biglietti per la serata, organizzata da Zenit srl e Produzioni Timide, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di UdinEstate, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle ore 19.00. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Ruggero de I Timidi, porterà sul palco del Castello di Udine il “Ruggero Summer Party”, un’occasione unica per festeggiare i 10 anni di carriera del cantante più pettinato del panorama italiano. Lo spettacolo è un Best Of delle hit di Ruggero de I Timidi, inserite in uno show che saprà mescolare musica dal vivo, djset, karaoke e balli di gruppo. Ad animare il “castello vacanza” ci sarà ovviamente Ruggero, aiutato dalla soubrette (e moglie) Fabiana Incoronata Bisceglia. Uno show irriverente e colorato, che trasformerà il capoluogo friulano in una località balneare. Perché dopotutto “Cos’ha Miami che Udine non ha?”.

Crooner impacciato, cantante beat nostalgico, un incrocio improbabile tra Elio e Mal dei Primitives, un mix surreale tra gli Smiths e gli Squallor, tra Christian, i Santo California, i Dik Dik, Le Orme e Raffaella Carrà, Ruggero de I Timidi è il figlio illegittimo di una relazione tra un’orchestra di fine anni ‘50 ed il grande Freak Antoni: insomma, un neomelodico colto (in fallo), con la vocazione al demenziale raffinato (ma non diteglielo che si offende). Ruggero è un cocktail perfetto che mescola modernità e sano vintage: è il cantante da night che mancava in questi anni. Come Jovanotti, Ruggero è “timido ma l’amore gli dà coraggio”. Ed è proprio l’amore, in tutte le sue forme, che spinge Ruggero ad affrontare il palco e i fans: la timidezza è un muro da abbattere a suon di musica. Ma oltre alla timidezza, Ruggero rompe qualcos’altro: i tabù. E lo fa con canzoni che vanno dritte al sodo e che sono diventate dei veri e propri inni, sia dal vivo che con milioni di visualizzazioni su YouTube, tra cui “Timidamente Io”, “Pensiero Intrigante”, “Notte Romantica”, “Padre e Figlio”.

Fra i prossimi eventi in programma nell’estate del Castello di Udine troviamo i live di Madame (28 luglio), Mario Biondi (2 agosto) e Diodato (6 agosto) e lo spettacolo comico di Francesco Cicchella (5 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .