Martedì 30 gennaio al Cinema Visionario il documentario dal forte impatto emotivo TRE MINUTI

In occasione del Giorno della Memoria arriva al Visionario martedì 30 gennaio alle ore 20.00 Tre minuti, documentario firmato da Bianca Stigter, che racconta il tragico destino della comunità ebraica di Nasielsk attraverso un breve filmato amatoriale in 16 mm.

Il documentario si apre con un filmato di tre minuti. Le immagini si stanno sgretolando e i colori sono pallidi, ma possiamo vedere alcune persone di tutte le età che si radunano, scorci di un paesaggio di una piccola città che potrebbe essere ovunque in Europa, con alcuni volti sorridenti, alcuni che lasciano una sinagoga, altri che pensano agli affari propri, e questo è tutto. Quando irrompe la voce fuori campo scopriamo che nel 2009 un uomo di nome Glenn Kurtz trovò quella bobina nell’armadio dei suoi genitori in Florida. Il filmato sarebbe stato girato da suo nonno David nel 1938, quando era in vacanza in Europa. La città raffigurata nei filmati è Nasielsk, una comunità polacca abitata prevalentemente da ebrei e luogo di nascita di David. È un raro documento che mostra l’aspetto della città prima dell’occupazione nazista, dove meno di 100 persone sopravvissero all’Olocausto. Il film è unico nella sua originalità e segna un discrimine nella concezione del documentario. Non è solo un documentario sull’Olocausto ma un nuovo modo di raccontare il cinema e il peso della memoria dando vita a un’opera di forte impatto emotivo.

Proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano. Per maggiori informazioni sulla programmazione e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.