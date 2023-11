Mercatini di Natale e attività per bambini al Parco Moretti domenica 10 dicembre

Ultimo appuntamento al Parco Moretti (UD) con il Buddy al Parco, domenica 10 dicembre: mercatini di Natale, Swap Party, attività per adulti e bambini e foodtruck.

Si conclude anche per quest’anno il ciclo di appuntamenti “Buddy al Parco”, organizzati dall’Associazione Spicelapis in collaborazione con il collettivo Call me Buddy, e che da marzo si sono tenuti una volta al mese al Parco Moretti di Udine.



Anche per questa ultima domenica di Buddy, dalle 10.00 alle 16.00 presso il piazzale antistante il chiosco di Parco Moretti, potrete curiosare alla ricerca dei regali di Natale tra le bancarelle del mercatino di artigianato, avrete la possibilità di iscrivervi ai laboratori dedicati a grandi e piccoli e potrete partecipare allo Swap Party organizzato dalla Compagnia del Baratto FVG, ormai diventato un appuntamento fisso all’interno dei Buddy al Parco.

Il primo laboratorio è alle 12.00, “CREA IL TUO ACCHIAPPASOGNI” con Catalina, per costruire un acchiappasogni personalizzato.

Si prosegue alle 14.00 con “L’ALFABETO NEL BOSCO: GIOCA CON LE FORME, LE LETTERE E GLI ANIMALI”, con Diogo Ramoreira. i bambini giocheranno a realizzare forme base e conosceranno lo strumento e l’inchiostro di noce.

Mentre alle 14.30 si terrà il workshop “FACCIAMO ALL’UNCINETTO, CORSO PRINCIPIANTI O PER CHI VUOLE MIGLIORARE LA TECNICA”, con Graziella.

Domenica 10 dicembre sarà anche l’occasione per assaggiare dell’ottimo vin brulè, che il chiosco Family Beer Park preparerà per salutare i clienti, in vista della chiusura invernale.

Tutto il giorno sarà presente anche il food truck Il crudo itinerante, con i suoi buonissimi frico portafoglio ripieni.

Le iscrizioni per gli espositori sono ancora aperte, per informazioni scrivere a: [email protected]

BUDDY AL PARCO – CHRISTMAS EDITION

Dalle 10 alle 16, edizione natalizia del Buddy al Parco e ultimo giorno prima della chiusura invernale per il Family Beer Park!

Per l’occasione Cristian preparerà dell’ottimo vin brulè ?

DALLE 10.00 BUDDY MARKET mercatino di artigianato

ALLE 12.00 CREA IL TUO ACCHIAPPASOGNI, con Catalina.

Crea il regalo perfetto per questo Natale, un acchiappasogni personalizzato e costruito da te! Costo €10 per persona, materiali inclusi.

Con una penna simile a quella usata per fare la calligrafia italica e gotica, i bambini giocheranno a realizzare forme base e conosceranno lo strumento e l’inchiostro di noce, fino a realizzare i primi animali utilizzando forme molto semplici simili a le lettere.

Alla fine ognuno si farà il proprio nome.

Costo 20 euro a bambino, compresi i materiali

Posti limitati, su prenotazione: [email protected]

DALLE 14.00 ALLE 16.00 SWAP PARTY con la Compagnia del baratto SWAP FVG

ALLE 14.30 FACCIAMO ALL’UNCINETTO, CORSO PRINCIPIANTI O PER CHI VUOLE MIGLIORARE LA TECNICA, con Graziella.

Costo 12 euro compreso di kit per iniziare, 5 euro per chi porta il materiale da casa. Impareremo insieme o rafforzeremo la tecnica dei punti base.

Contatto Instagram @fatto.alluncinetto o cell.3204679763.

Food truck Il Crudo Itinerante