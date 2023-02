MODA’ con l’orchestra a Jesolo per la data zero del tour. sabato 18 marzo 2023

I festeggiamenti per i vent’anni di storia dei Modà (2003 – 2023) saranno l’occasione per una nuova ed entusiasmante sfida per la band milanese: per la prima volta, infatti, il gruppo capitanato da Kekko Silvestre si esibirà dal vivo nei principali teatri italiani accompagnata da una orchestra. Reduci dalla bella partecipazione a Sanremo con il brano “Lasciami”, la band annuncia oggi l’attesa data zero che vedrà il via ufficiale del nuovo progetto live. I Modà saranno sul palco del Palazzo del Turismo di Jesolo, per l’occasione in conformazione teatrale, il prossimo sabato 18 marzo, con inizio alle 21.00.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 16.00 di oggi, martedì 14 febbraio. Tutte le informazioni su www.azalea.it .

“Siamo felicissimi che i Modà abbiano scelto ancora una volta Jesolo per la data zero di un loro tour – dichiara l’assessore al turismo della Città di Jesolo, Alberto Maschio -. Siamo di fronte a una delle band più importanti della musica italiana degli ultimi 20 anni, reduce da una grande esibizione al Festival di Sanremo con Le Vibrazioni. La data zero del loro nuovo tour rappresenta per Jesolo un altro grande concerto che va a impreziosire il ricco palinsesto di appuntamenti musicali ospitati anche quest’anno dal Palazzo del Turismo grazie ai partner con cui collaboriamo, insieme agli altri soci, attraverso Jesolo Turismo. Questo calendario di alto livello dimostra ciò a cui si può arrivare collaborando per il territorio e le possibilità che Jesolo ha per alzare ulteriormente l’asticella dell’offerta turistica in ogni mese dell’anno“.

Il tour teatrale sarà inoltre l’occasione per festeggiare un’altra importante ricorrenza per Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), ossia i 10 anni dalla pubblicazione di “Gioia”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

I Modà in questi 20 anni di carriera hanno conquistato canzone dopo canzone, concerto dopo concerto il pubblico italiano ottenendo 1 disco di Diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia.

Dopo aver pubblicato tre album di discreto successo e aver partecipato con il brano “Riesci a innamorarmi” al Festival di Sanremo 2005, nel 2011 la band sale alla ribalta con l’album “Viva i romantici”, che si aggiudica il Premio Lunezia Pop-Rock e vende oltre 450.000 copie in Italia trascinata dai singoli di successo “La notte”, “Sono già solo” e “Come un pittore”. Nello stesso anno i Modà partecipano al Festival di Sanremo 2011 con il brano “Arriverà”, in duetto con Emma, conquistando il secondo posto. Partecipano anche al Festival del 2013, arrivando al terzo posto con “Se si potesse non morire”. Il brano anticipa il loro quinto album “Gioia”, pubblicato alcuni giorni dopo l’esibizione e capace di ottenere ben cinque dischi di platino. Nel novembre 2015 esce il sesto album di inediti “Passione maledetta” mentre del 2019 è l’ultimo disco “Testa o croce”.

