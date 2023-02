Taj Fashion Week Udine 17 e 18 febbraio 2023

L’elegante cornice di Udine sarà palcoscenico di un evento volto alla promozione del territorio attraverso i più importanti protagonisti regionali del mondo vitivinicolo e della moda: arriva nel cuore del Friuli la “Taj Fashion Week”.

Venerdì 17 e sabato 18 febbraio dalle 17.00 alle 20.00 nelle boutique più prestigiose di Udine, in cui sarà possibile fruire di un’opportunità di shopping unica ed esclusiva, saranno presentate in degustazione pregiate etichette vinicole friulane.

In ciascuno dei 20 negozi aderenti sarà allestito un elegante punto di degustazione e l’esperienza di assaggio sarà gestita e guidata da sommelier professionisti in grado di accompagnare i clienti attraverso un vero e proprio percorso esperienziale di qualità.

Il format porta un valore aggiunto e innovativo all’esperienza di acquisto per la clientela. L’abbinamento tra attività commerciale e azienda Vitivinicola non è casuale ma accuratamente selezionato in base a criteri di storicità, filosofia e affinità aziendali. Il filo conduttore di molte realtà è la storia; una storia di famiglia nata da una forte passione – che sia per la moda o per il vino – e dall’amore per il territorio, diventata tradizione grazie alla condivisione con la famiglia e cresciuta in virtù di una visione tesa all’innovazione e la qualità.

Protagonisti principali della manifestazione, oltre alle boutique, saranno 20 produttori e cantine del Friuli che valorizzano la sostenibilità e la tracciabilità del settore agroalimentare. Ma non solo. Grazie ad una attiva, sinergica e coordinata collaborazione tra i promotori dell’evento, “Taj Fashion Week” propone a Udine un weekend raffinato all’insegna delle eccellenze dell’eleganza e del gusto italiani. In una più ampia ottica di promozione territoriale, l’evento farà scoprire la ricchezza della proposta culturale della Città, le eccellenze culinarie del territorio e la bellezza di pernottare nel cuore del Friuli.

Rispetto al primo appuntamento di Lignano Sabbiadoro, l’edizione di “Taj Fashion Week” Udine si è arricchita della collaborazione con cinque ristoranti e trattorie del centro città, che sabato 18 febbraio in serata riproporranno alcuni vini presentati in degustazione nei negozi e la presenza dei vignaioli.

L’iniziativa “A Cena con il vignaiolo”, accolta da Osteria Al Toscano, Vitello d’Oro, Hostaria alla Tavernetta, Il Cappello, Osteria Aquila Nera, è un’occasione in più per conoscere i prodotti vinicoli del territorio o scambiare quattro chiacchiere con i produttori, che nel corso della serata saranno a disposizione dei clienti per un ulteriore approfondimento delle proprie realtà vitivinicole d’eccellenza regionale.

Per rendere ancora più entusiasmante il weekend, gli appassionati di arte potranno visitare “Insieme”, la nuova grande Mostra di caratura internazionale promossa dal Comune di Udine in Museo Casa Cavazzini e curata dal Comitato di San Floriano – Illegio, in apertura sabato 18 febbraio con una sessantina di opere esposte, tra Vasilij Kandinsky, Salvador Dalì, e anche del friulano Mirko Basaldella.

Anche gli Hotels della rete “Udine Chiavi in Mano” affiancano la Taj Fashion Week, in quanto è l’occasione ideale per il lancio di una speciale tariffa weekend che sottende la presenza di PromoTurismo FVG al fianco degli albergatori e di Udine Grandi Eventi.

E in particolare l’accesso alla Mostra “Insieme” sarà un regalo per coloro che sceglieranno l’ospitalità degli Hotels 3 e 4 stelle di “Udine Chiavi in mano”, la nuova rete dei professionisti dell’accoglienza che con i loro Collaboratori hanno risposto con unione e passione alle difficoltà, e con un soggiorno minimo di 2 gg a Udine negli Hotels gli Ospiti troveranno sul cuscino la FVG CARD 48 ore, il passepartout nominale che per 48 ore renderà accessibile Mostre ed attrazioni a Udine ed in Regione, a partire proprio dalla grande Mostra “Insieme”.

I facilitatori dell’ospitalità che aiuteranno i Turisti a sfruttare questo tempo e questa Chiave di scoperta del territorio si trovano alle reception di Ambassador Palace Hotel, Astoria Hotel Italia, Best Western Hotel Continental, Hotel La di Moret, Albergo Vecchio Tram, Hotel Allegria, Hotel Clocchiatti Next, Hotel Cristallo, Hotel Friuli ed Hotel Suite Inn, oltre che all’Info Point di Udine in Piazza Primo Maggio.

Grazie alla collaborazione di PromoTurismo FVG e del Comune di Udine, la rete della accoglienza in Udine sarà arricchita per il weekend di “Taj Fashion Week” da visite guidate in partenza dall’Info Point di Udine, gratuite per i possessori della FVG Card.

Il progetto è promosso da Veronica Defilippis e realizzato con PlanNet FVG e C.C.N. UdineIdea, con il sostegno del Comune di Udine, della Camera di Commercio Pordenone-Udine e di BancaTer, in partnership con Strada del Vino e dei Sapori, Confcommercio Udine, Federmoda Udine ed Amici di via Mercatovecchio, e con la collaborazione delle Cantine e dei Negozi aderenti, degli Hotels della rete “Udine Chiavi in Mano”, dei Ristoranti aderenti e del Comitato San Floriano – Illegio.