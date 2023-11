Ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin. Moretuzzo: «Dolore e sgomento. La battaglia contro la violenza di genere chiama in causa tutti noi. Va diffusa una cultura inclusiva»

«Apprendiamo con dolore e sgomento la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin. Siamo vicini al dolore di chi sta soffrendo per questi tragici fatti. Quello che è accaduto obbliga tutte e tutti, nessuno escluso, a un esame di coscienza: la battaglia contro la violenza di genere, fisica e verbale, chiama in causa tutti noi, donne e uomini, ogni giorno e in ogni luogo – afferma il capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Massimo Moretuzzo –. Per fronteggiare quella che è una piaga insopportabile, va diffusa una cultura inclusiva, una educazione alle differenze e del rispetto verso tutte le donne, un valore da trasmettere con l’esempio quotidiano, attraverso la scuola, a partire dai più piccoli, in famiglia, nelle relazioni con gli altri».