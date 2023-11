Morte Giulia: le parole del Sindaco Alberto Felice De Toni

Giulia Cecchettin è la 105esima donna uccisa in Italia nel 2023, ed è stata vittima di femminicidio.

Abbiamo tutti sperato che si potesse presentare alla sua laurea, a Padova, e sconvolge il ritrovamento di oggi nella nostra Regione. È inaccettabile che in un contesto come quello contemporaneo, in cui il rispetto e l’accettazione reciproca sono valori percepiti come prioritari, ad una ragazza venga tolto il futuro in maniera tragica, per mano di un ex fidanzato. La violenza di genere è un male atavico nel nostro Paese a cui nonostante diversi interventi non abbiamo trovato soluzione, anzi. Un vulnus che dobbiamo guarire con interventi che abbraccino politica, istruzione, società civile e famiglie.

Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per cambiare la nostra realtà: garantire sicurezza alle donne e educazione alla componente maschile della nostra società, che troppo spesso, anche tra le nuove generazioni, è condizionata della cultura del possesso e della violenza. Ci stringiamo alla famiglia di Giulia Cecchettin in questo momento di estremo dolore.-