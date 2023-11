Filippo Turetta arrestato in Germania mentre era in auto

Filippo Turetta ex fidanzato di Giulia Cecchettin, il cui corpo è stato ritrovato in un canalone vicino al lago di Barcis, è stato arrestato in Germania, mentre era in auto nella notte tra sabato e domenica.

La notizia della cattura è confermata dall’avvocato del ragazzo, Emanuele Compagno. “Ora – spiega il legale – sarà il giudice tedesco a decidere tempi e modi del suo rientro in Italia”. La fuga di Filippo, 22enne di Torreglia, è finita.

Secondo quanto si apprende, è stato bloccato in auto sull’autostrada A9 all’altezza della cittadina di Bud Durremberg