Muore una donna nell’incendio del palazzo a Trieste

Poco dopo le 5 di oggi, i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con 2 squadre, un’autoscala, un autobotte, il funzionario di guardia della sede centrale e la squadra del distaccamento di Muggia per l’incendio di un appartamento sito al quarto di uno stabile di 15 piani fuori terra in Via di Vittorio a Trieste. Giunti sul posto i Vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala, hanno portato in salvo un ragazzo che si trovava alla finestra dell’appartamento incendiato; una volta portato al piano stradale il giovane è stato preso in carico dal personale sanitario che lo ha trasportato all’ospedale. Mentre erano in corso le operazioni di salvataggio del ragazzo due squadre sono entrate nell’alloggio, dove l’incendio era già in fase avanzata, e hanno iniziato le operazioni di spegnimento. È stato rinvenuto il corpo privo di vita di una donna.

Durante le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza 4 Vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti. Al momento è in corso la messa in sicurezza dell’appartamento. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte del Nucleo Investigativo Antincendi regionale dei Vigili del Fuoco.