A Gorizia la Tombola Gigante della solidarietà

Giovedì 29 giugno, alle 21, in Piazza Vittoria la Tombola Gigante della solidarietà dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Montepremi 2.500 euro.

Prima la visita alle cripte di Sant’Ignazio, la caccia al tesoro, l’esibizione di ballo di Movartex e la Fanfara della Pozzuolo

Una tombola il cui ricavato sarà utilizzato per finanziare progetti a favore delle persone con disabilità grave dell’Emilia-Romagna, vittime delle recenti inondazioni, tramite l’acquisto di gruppi di continuità per i dispositivi di assistenza respiratoria vitale. Giovedì 29 giugno, a partire dalle 21, Pro Loco Gorizia APS, organizza, anche quest’anno in Piazza della Vittoria a Gorizia, Gotombolà, la centenaria Tombola Gigante dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Il montepremi totale è di 2.500 euro e verranno premiate cinquina (600 euro), prima tombola (1.500 euro) e seconda tombola (400 euro).

Le cartelle della Tombola, oltre alla sera stessa dell’evento, sono già acquistabili in molti negozi cittadini: i due punti vendita Conad di Gorizia, DiVin Mercato, Enoteca Mama Angela, Bar Caffè Bondi, il Gelatiere, Caffè Boccaccio, il Caffè Bon Bon, Confcommercio di Gorizia, Bar Torino, Al Bakaro, La Cicchetteria ai Giardini, Bar La Fuente, Bar Aquileia, Agriturismo Ronco dei Masi, Bar Sport Gorizia, Etica Salute Studio Dentistico e Corner Caffè. L’elenco, disponibile sulla pagina Facebook Pro Loco Gorizia, è in costante aggiornamento.

Giorgio Lorenzoni, Presidente di Pro Loco Gorizia APS: “Un appuntamento tradizionale a cui tanti goriziani giustamente tengono. Abbiamo voluto riproporlo anche quest’anno, dedicandolo a dare un concreto aiuto a chi più soffre, ancora più dopo le alluvioni delle ultime settimane. Un sincero ringraziamento a tutti i goriziani e non che parteciperanno e a tutti i commercianti, che stanno offrendo il loro supporto per la prevendita delle cartelle”.

Nella giornata di giovedì 29 giugno, prima della Tombola Gigante, è previsto un ricco programma d’iniziative. Dalle ore 15, le visite guidate alle cripte storiche della Chiesa di Sant’Ignazio, grazie alla preziosa collaborazione del Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” (prenotazioni su [email protected]).

Alle 17, la serata verrà aperta da “Le Associazioni unite per la disabilità”, con UILDM di Gorizia, Diritto di Parola e FISH Friuli Venezia Giulia che condivideranno percorsi e progetti futuri, con un particolare occhio al tema della disabilità.

Dalle 17 alle 19.30, la Caccia al tesoro per grandi e piccoli, un’attività che vuole promuovere i siti meno conosciuti del centro storico cittadino proponendo percorsi alternativi. La partenza e l’arrivo saranno da Piazza della Vittoria e, al termine, verranno consegnati premi e gadget.

Alle 19, i ballerini dell’ASD Movartex si esibiranno a ritmo di musica e, dopo i saluti istituzionali delle 19.45, è previsto alle 20 il concerto della Fanfara della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”.

Gotombolà 2023 è promosso da Pro Loco Gorizia APS e patrocinato dal Comune di Gorizia, con il contributo della Cassa Rurale FVG Gorizia e vede la partecipazione delle Associazioni UILDM Gorizia (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Diritto di Parola, anch’essa di Gorizia e FISH Friuli Venezia Giulia (Federazione per il Superamento dell’Handicap).