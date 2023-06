Triskell, il programma del Festival Celtico. Domenica 25 giugno 2023

Falconeria, stage, laboratori e workshop dedicati alla manualità, intrattenimento per bambini e le unioni con rito celtico animeranno un’altra giornata da passare al festival.

Domenica 25 giugno, la prima domenica del Triskell, il festival internazionale di musica e cultura celtica che si svolgerà fino al 2 luglio presso il Boschetto del Ferdinandeo di Trieste, sarà dedicata a due appuntamenti speciali della manifestazione, la gara amichevole di tiro con l’arco e il bodypainting contest. Entrambi le iniziative partiranno già dal mattino. Il “VI Torneo Triskell” è aperto ad arcieri di qualsiasi federazione, il ritrovo sarà alle 9.30 e la gara si svolgerà dalle 10.00 alle 12.00 presso Campo Cologna Draghicchio, in via Amendola 1 a Trieste.

Dalle 10.30 alle 20.00 invece si svolgerà il V Triskell Bodypainting Contest, l’evento di pitturazione dei corpi su modelle da parte di esperte bodypainters che si concluderà sul palco con sfilata e premiazioni. Il tema di questa edizione sarà le “Driadi e altre creature magiche”.

La suggestione delle celebrazioni delle unioni con rito celtico continuerà nel boschetto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30, celebrate da Bridge del Clan Trumusio, chi volesse unirsi con il rito celtico può prenotarlo in anticipo presso l’info point.

Dalle 11.30 ritorna l’apprezzatissimo corso di avvicinamento alla falconeria con replica alle 15.30 e alle 17.00 con i Falconieri della Ginestra. Continuano le lezioni di tiro con l’arco con il corso di due ore a cura di Rob Roy della A.S.D. Dragon Rouge alle 14.00, e con le dimostrazioni e prove libere di tiro con l’arco dalle 16.00.

Dalle 13.00 apertura straordinaria della ristorazione.

Il “Laboratorio di tessitura di un Mandala Sacro con struttura in legno” coinvolgerà, dalle 15.00 alle 16.30 curiosi e appassionati nella creazione di un mandala con rametti e lane colorate, dedicando queste creazioni ai buoni intenti, è un evento adatto anche ai ragazzi dai 12 anni in poi nel verde della zona del labirinto e in collegamento con l’Ecofesta.

Dalle 16.00 apertura del mercatino e appuntamento per i bambini dai 4 anni in su con le fiabe di Moon Fairy, tra storie dei boschi e piccole magie per educare all’ambiente, con Barbara Pernar al cerchio di pietre del boschetto.

Il Laboratorio di lavorazione del cuoio per creare un braccialetto invece aspetta chi è curioso di imparare a creare oggetti in cuoio dalle 16.30 alle 18.00 con Wolf MacAjvar mentre alle 17.00 continua il corso di trucco e parrucco “Celtic and Fantasy makeup” con Alice Mercelli de La Fortezza. Alle 17.00 per i più piccoli invece appuntamento con la magia nel corso di “Pozioni” con Jordy e Wolfy de La Fortezza.

“Evoluzione della lingua celtica nelle lingue romanze e falsi storici sul latino” sarà invece il titolo della conferenza di Fausto del Pin al cerchio di pietre alle 17.30 mentre alla stessa ora i più intraprendenti e sportivi si potranno mettere alla prova nel “Lancio del Giavellotto”, lo stage gratuito a cura dell’Ass.Cult.Tre Draghi. Chi ama la manualità e la fantasia invece potrà imparare a creare “Dolci Unicorni” con Greta dalle 18.00 alle 19.00.

Alle19.00 infine appuntamento con il “workshop di manipolazione della fiamma” con i FireTales .

Alle 21.15 sul palco del Triskell i Corte di Lunas, per la rassegna spazio ai gruppi locali torna ad esibirsi una delle band celtic rock più amate, rinnovate nel repertorio verso nuovi orizzonti.

A chiudere la serata alle 22.30 lo spettacolo di focogiocoleria “I Racconti attorno al fuoco” a cura di FireTales.

Anche per questa edizione, l’evento gode del Patrocinio della Regione Autonoma F.V.G., della coorganizzazione del Comune di Trieste, del sostegno dell’Assessorato alla Cultura, del Turismo, Eventi e Sport, dell’Assessorato all’Ambiente e alle Politiche Sociali, Banca Popolare di Cividale Sparkasse, Trieste Trasporti e ASUGI, e dei prestigiosi patrocini gratuiti del Consolato generale della Repubblica di Slovenia a Trieste e del Consolato onorario della Repubblica di Francia.

A corollario del Festival la “Lotteria Celtica” che vede come 1° e 2° premio, un voucher per un viaggio in Bretagna di € 700 e uno per un weekend in Irlanda di € 300; poi bottiglie di idromele, CD delle band presenti, magliette del Triskell e tanti altri premi.

Triskell è un evento che rispetta l’ambiente, dal ventennale è ECOFESTA plastic free e il motto che lo contraddistingue è: #faifestamausalatesta. Piatti e bicchieri sono tutti in materiale certificato compostabile che vanno poi gettati nei contenitori dell’umido.

Il Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica Triskell, si avvale di cinque partner ufficiali: il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, la Proloco del Mitreo di Duino-Aurisina, l’A.S.D. Dragon Rouge el’ASD Insubria Antiqua.

Tutti i concerti del Festival come l’ingresso, sono gratuiti, e saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina FB del Triskell. Il regolamento completo è visibile sul sito www.triskellfestival.it