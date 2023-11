Natale a Monfalcone

Per la città di Monfalcone le festività natalizie e di fine anno rappresentano un momento speciale per i tradizionali appuntamenti di animazione tematica del territorio, stimolo alle attività produttive e commerciali, dalle ricadute importanti anche a livello turistico e sociale.

Ispirato alla “Magia di Natale” e nel segno del suo forte valore identitario, il programma proposto quest’anno dall’Amministrazione comunale è stato presentato dal Sindaco Anna Maria Cisint e dall’Assessore alla Cultura, Luca Fasan, alla presenza di alcuni tra i tanti protagonisti coinvolti nell’organizzazione degli eventi.

“Il Natale è un periodo dell’anno che regala sempre un’atmosfera incantata” – rileva il Sindaco Anna Maria Cisint – “e noi, già dal mese di luglio, abbiamo cominciato a lavorare al programma che non poteva non avere come tema “la magia di Natale”. Per noi il Natale è un momento importante, che rappresenta la nostra cultura, la civiltà, la religione, che intendiamo portare avanti e tramandare alle nuove generazioni con la stessa atmosfera che si vive all’interno delle nostre abitazioni anche nelle strade della nostra città, che sono già state allestite con le luci, che trasmettono gioia e scaldano i cuori. Abbiamo predisposto un ricco programma, che copre tutto il periodo dall’8 dicembre al 7 gennaio, con 70 eventi, 50 dei quali itineranti perché vogliamo portare la magia non solo nel centro città e nella piazza, sulla quale sarà sempre aperto il Villaggio di Natale, ma anche nei rioni. Un Natale che richiama la tradizione e la nostra appartenenza, per cui non mancheranno concerti, gospel, zampognari, la banda civica, i mercatini di Natale, la casetta di Babbo Natale, le giostrine e la pista di pattinaggio scoperta. Tante opportunità pensate per bambini, giovani e adulti, per stare insieme e divertirsi, con un’attenzione particolare alle attività commerciali, che in questo periodo possono trovare nuova linfa. A questo proposito lanciamo un appello ai nostri cittadini e a quanti vorranno godere della magia del nostro natale, chiedendo di acquistare nei tanti negozi che abbiamo in città, perché è anche grazie al commercio che le città si mantengono vive e attrattive”.

“In sinergia con la Camera di Commercio Venezia Giulia, Ascom, Confcommercio, Vivacentro e PromoturismoFVG – sottolinea l’Assessore alla Cultura Luca Fasan – “il Comune di Monfalcone propone una rassegna di qualità, capace di attrarre anche i turisti, che coinvolge il centro città, i rioni e i diversi poli culturali monfalconesi, per contribuire alla valorizzazione del nostro sistema commerciale, artigianale e della ristorazione.

Tre i concorsi indetti quest’anno dall’Amministrazione – aggiunge Fasan – per premiare i presepi artistici, quelli realizzati nelle nostre case e le più belle foto delle nostre luminarie. Infine, la tradizionale attenzione ai nostri anziani, con l’ottava edizione del pranzo di Natale Mai più soli”

L’inaugurazione ufficiale – alla presenza delle autorità e aperta a tutta la cittadinanza – si tiene venerdì 8 dicembre, alle ore 17.00: la “Magia di Natale” a Monfalcone, con l’accensione dell’albero in piazza della Repubblica e della Natività sulla Rocca, oltre che delle illuminazioni in tutti i rioni, viene ufficializzata dalla Banda Civica di Monfalcone insieme agli Zampognari di Forgaria.

Nell’atrio del Palazzo Municipale si può ammirare (fino al 7 gennaio) la mostra dei presepi artigianali e artistici, simbolo di fratellanza, pace, solidarietà e convivenza civile all’interno delle piccole e grandi comunità e al tempo stesso dell’identità, la cultura, la tradizione religiosa del Natale.

Segue uno spettacolo itinerante, un’anticipazione di una nuova edizione dell’Urca Winter Edition, il sempre atteso appuntamento itinerante con gli artisti di strada a cura della Compagnia del Carro di Staranzano, arricchito quest’anno da spettacoli di magia.

Alle 20.30, al Teatro Comunale di Monfalcone viene offerto un concerto delle più famose canzoni natalizie, fra tradizione, pop e gospel, con lo spettacolo “Overtwelve – A Christmas Choral Experience”, capace di trasformare la musica in un’esperienza coinvolgente e unica, grazie a 40 artisti che, cantando insieme, rompono gli stereotipi tipici delle formazioni corali, proponendo spettacoli pieni di energia. Il concerto è inserito nel cartellone “Nativitas 2023” dell’Usci FVG.



L’inaugurazione della rassegna “Magia di Natale” è anticipata da alcuni eventi culturali in Biblioteca comunale con la conferenza di Laura Campanello (3 dicembre, alle 10.30, nell’ambito della rassegna di filosofia) e un incontro con lo storico Paolo Mieli (7 dicembre, alle ore 18.00). Oltre alle accensioni degli alberi di Natale nei diversi rioni, martedì 5 dicembre, si festeggia per l’intera giornata San Nicolò, con la tradizionale fiera.

La rassegna “Magia di Natale” si può meglio delineare per grandi temi e relativi eventi: l’atmosfera natalizia, gli spettacoli teatrali e i concerti, le mostre e gli incontri culturali.

Atmosfera natalizia

Gli eventi tipicamente natalizi – dopo l’inaugurazione ufficiale del villaggio di Natale – proseguono sabato 9 dicembre, con “Urca Winter Edition”, gli spettacoli di magia itinerante a cura della Compagnia del Carro di Staranzano (dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 in centro città, anche domenica 10 dicembre e il 6 e 7 gennaio). Proposti spettacoli con bolle di sapone, Dixie Band, esibizioni del mago Trabuc,

Alle 20.00 il Teatro Comunale di Monfalcone ospita il Concerto di Natale del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico (a ingresso gratuito).

Sempre a Teatro, domenica 10 dicembre, alle ore 18.00, è in programma l’esibizione di canto gospel e spiritual “The Messenger Mass Choir”.

Sabato 16 dicembre, dalle 14.00 in centro città, l’appuntamento benefico a favore dell’Associazione La Cuccia dedicato ai nostri amici a “4 zampette a Natale”, con la premiazione dei cani con il più bel costume natalizio o più simpatico.

Alle 17.00 al Teatro Comunale va in scena lo spettacolo di beneficenza a favore dell’Associazione dinAmici “Tra le stelle – Christmas Show”, con The Lab Formazione Danza, Arteatro, Scola di danza Tersicore di Monfalcone ed Ensamble Romjan.

Domenica 17 dicembre, la città viene animata magicamente, con spettacoli itineranti di magia, mentre alle 20.30 al Teatro Comunale risuonano le “Note di Natale Rock”, spettacolo di beneficenza a favore dell’Associazione “Vanessa”.

Martedì 19 dicembre, alle 18.30, al Teatro Comunale, un altro spettacolo di beneficenza “Danzando il Natale” a favore della Fondazione Telethon, con l’Associazione culturale Coppella e altre scuole di danza regionali”.

Sabato 23 dicembre, l’animazione magica itinerante a cura di Daiana Orfei viene dedicata ai bambini, mentre alle 20.45 al Teatro Comunale va in scena “You like us – a Christmas Concert”, spettacolo di beneficenza a favore di “Voi come noi”, con AlchemicA Rock Band e Soul Circus Gospel Choir (ingresso a offerta libera).

Alla Vigilia di Natale l’animazione di “Magia di Natale” propone uno spettacolo con le “Farfalle luminose” (alle 16.00 in piazza Repubblica) mentre il 25 dicembre viene dedicato agli anziani con l’8° edizione del pranzo “Mai più soli”.

Giovedì 28 dicembre, dalle 14.00 alle 18.00, appuntamento in piazza della Repubblica alla pista di ghiaccio per “Cosplay on Ice”, con Herry Potter, Star Wars e sfilata sulla pista di pattinaggio, a cura di Bazinga Eventi con Expecto Patronum FVG e StarWars Clan Trieste. A conclusione del programma, previste le premiazioni per il miglior cosplay a tema magia da parte di una giuria del settore.

A seguito del successo della prima edizione del “Generation Young Festival”, il Capodanno monfalconese viene dedicato ai giovani, per rafforzarne il legame con la città e offrire loro un evento in linea con le loro aspettative. Domenica 31 dicembre, dalle 21.00 alle 01.00, con Festa di Capodanno – UP 34, Monfalcone on stage con dj set Sweet I love it on tour XXL. Radio WOW Show & IAM Spazio eventi.

Lunedì 1 gennaio 2024 si festeggia al Teatro Comunale (alle 17.00) con il “Concerto di Capodanno” della Trieste Flute Association (ingresso gratuito).

Sabato 6 gennaio, dopo la “Festa delle Befane” in centro città, “Gran Gala della Magia”, al Teatro Comunale (alle 20,30), con Shezan, capitano della nazionale di magia, Flip mago internazionale e tanti altri protagonisti (ingresso libero, prenotazioni alla biglietteria del Teatro).

Domenica 7 gennaio, chiusura della rassegna, con gli spettacoli di magia “Urca Winter Edition” a cura della Compagnia del Carro di Staranzano, e conclusione alle 18.30 al Teatro con il musical “Notti d’Oriente” delle Briciole d’Arte di Cervignano, un gruppo di ragazzi dai 15 ai 25 anni nato nel 2001 con la passione per il musical. Uno spettacolo dedicato alle notti arabe, adatto a tutta le famiglie pieno di momenti esilaranti e indimenticabili, interamente cantato dal vivo, dai toni buffi e scanzonati.

Gli altri spettacoli teatrali e concerti

Il Duomo di Sant’Ambrogio, venerdì 8 dicembre, alle 16.00, propone il concerto per organo di Mario Perestegi, mentre all’Oratorio San Michele, viene celebrata una messa in lingua friulana con accompagnamento del Coro di Crauglio e l’esibizione del comico friulano Sdrindule.

Al Teatro Comunale prosegue la stagione di prosa con lo spettacolo “Macbeth”, in scena il 12 e 13 dicembre e lunedì 18 dicembre, e vengono ospitati altri spettacoli: giovedì 14 dicembre, alle 20.45 il concerto “Sono un figlio, Ron” per la stagione di musica, “Giovani senza Confini” propone una rappresentazione teatrale organizzata con la collaborazione delle scuole di danza di Monfalcone, Trieste, Gorizia e Nuova Gorica.

Mercoledì 20 dicembre, alle 20.30 “Monfalcone Talent Show 2023”, finale dell’Accademy musicale per nuovi talenti organizzato dal Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone. Giovedì 21 dicembre, alle 20.45, la Banda Civica di Monfalcone offre il tradizionale “Concerton”; martedì 26 dicembre, la rassegna cinematografica per bambini propone “Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio”.

Venerdì 29 dicembre, alle 18.30 in piazza della Repubblica, “Lakick”, concerto di musica elettronica con Christian “Noochie” Rigano alle tastiere e Andrea Fontana alla batteria e percussioni. Sabato 30 dicembre, alle 18.30 in piazza della Repubblica, un gran ritorno con il concerto degli Exes e la musica di Max Gelsi, famoso bassista monfalconese, conosciuto per le sue collaborazioni artistiche con Vasco Rossi, Elisa, Ivano Fossati, Grignani e molti altri.

Le mostre e gli incontri culturali

Oltre all’esposizione dei presepi artigianali e artistici (nell’atrio del Palazzo del Municipio, fino ale 7 gennaio) e alla mostra collettiva “Fantasie d’inverno” (inaugurazione sabato 16 dicembre, alle ore 18.00, alla sede UTE, Palazzetto Veneto), la rassegna “Magia di Natale” ospita alcuni importanti appuntamenti culturali e promuove visite guidate al MuCa e passeggiate al Villaggio Operaio di Panzano e al parco tematico della Grande Guerra.

In particolare, per la rassegna di filosofia, domenica 3 dicembre, alle 10.30, in Biblioteca Laura Campanello propone “La filosofia come stile di vita: essere soggetti liberi e consapevoli; domenica 10 dicembre, alle ore 11.00, al Teatro Comunale incontro con Vito Mancuso nell’ambito di “Un’etica per il futuro: appuntamenti di filosofia”.

Giovedì 7 dicembre alle 18.00, incontro con lo storico Paolo Mieli.

Mercoledì 13 dicembre, alle 17.30 in Biblioteca, “Monfalcone sul palco”, a cura del Piccolo teatro di Monfalcone e a seguire la consegna del premio alla cultura “Monfalcone sul Palco 2023”.

Per i piccoli (dai 3 anni in su) e i piccolissimi (1-3 anni) previste in Biblioteca Comunale le letture ad alta voce e laboratori creativi “Storie per stare insieme in biblioteca”, pomeriggi di giochi (dagli 8 anni in su) e diverse sorprese.

Alla Galleria Contemporanea di Monfalcone prosegue con successo la mostra “Dino, Mirko e Afro Basaldella. Destini paralleli e intrecciati”, aperta durante le festività con i seguenti orari: mercoledì dalle 10.00 alle 13.00, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (25 dicembre e 1 gennaio dalle 15.00 alle 19.00). Infine, giovedì 14 dicembre, alle ore 18.00, nella sala conferenze della Biblioteca comunale è in programma una nuova conferenza con il curatore, prof. Davide Colombo, dal titolo “Dino, MIrko, Afro Basaldella e l’America”.