Accensione luci natalizie a Udine. Mercoledì 29 novembre

Mercoledì 29 novembre, in piazza Libertà a Udine a partire dalle ore 17.30 La cerimonia proseguirà poi in via Lionello, piazza Duomo, piazza Venerio e piazza San Giacomo. Saranno presenti il Sindaco Alberto Felice De Toni e il Vicesindaco e Assessore al Turismo Alessandro Venanzi.

I preparativi per il Natale udinese sono ormai giunti al termine e la città è pronta ad illuminarsi per tutto il periodo natalizio. “Quest’anno abbiamo voluto donare a Udine un’atmosfera davvero unica”, commenta il Vicesindaco e Assessore al Turismo Alessandro Venanzi. “Ci siamo impegnati molto affinché le luminarie e gli alberi illuminati creassero una grande cornice che unisse tutta la città, dal centro storico ai suoi magnifici quartieri.

La tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie natalizie si terrà mercoledì 29 novembre a partire dalle ore 17.30 in piazza Libertà, proseguendo poi in via Lionello di fronte a Palazzo D’Aronco, in piazza Duomo, piazza Venerio e infine in piazza San Giacomo. In Piazza Libertà è stata allestita per le festività una struttura alta diversi metri, composta da diverse stelle luminose disposte in fila a formare un suggestivo effetto tunnel, sfondo perfetto per immortalare i momenti più allegri di questo Natale. La cerimonia di accensione sarà accompagnata nelle piazze dal coro dell’Università degli studi di Udine e vedrà la presenza del Sindaco Alberto Felice De Toni, del Vicesindaco Alessandro Venanzi, dell’Assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, del Sindaco di Sappada, che ha donato 4 dei 13 alberi presenti in città, Manuel Piller Hoffer, e del monsignor Luciano Nobile.

Oltre alla classica suggestiva illuminazione lungo le vie del centro storico e nei quartieri, quest’anno ci sarà una sostanziale novità. La Loggia del Lionello, Palazzo D’Aronco, Piazza Matteotti, il Castello e la Stazione saranno illuminate da moderne proiezioni natalizie, che non solo riscalderanno l’atmosfera nel corso di tutto il periodo dell’Avvento, ma faranno in modo che a risaltare siano le linee architettoniche dei palazzi che affacciano su alcuni degli scorci più caratteristici della città.

“L’Accensione delle luci di Natale è un momento sempre molto speciale per una comunità cittadina, perché dà inizio a quello che per molti è il momento più felice dell’anno, da passare in compagnia delle persone più care”, afferma il Vicesindaco Venanzi. “Come Amministrazione, grazie alle iniziative uniche a cui abbiamo pensato quest’anno, non potevamo non dare il nostro contributo per rendere ancora più speciali questi momenti, con l’auspicio che tutte le cittadine e i cittadini, ma anche visitatrici e visitatori da fuori, scelgano di passare le prossime settimane tra le vie e nelle piazze della nostra magnifica città”.