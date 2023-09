Nei Suoni Dei Luoghi a Udine martedì 5 settembre

Dopo le due tappe transfrontaliere in avvicinamento a Go! 2025 il festival di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi ritorna in centro a Udine con il concerto in programma martedì 5 settembre nella Corte di Palazzo Morpurgo con inizio alle ore 21.00. Protagonista per l’occasione sarà l’ensemble formato dal violinista lettone di fama internazionale Ilya Grubert, assieme alla direttrice artistica del festival, la violinista Valentina Danelon, Silvia Mazzon alla viola, Silvia Chiesa al violoncello e Marcello Mazzoni al pianoforte. Questo autorevole e eterogeneo ensemble presenterà il progetto dal titolo “La bellezza che supera ogni immaginazione”, che vede un intenso programma con musiche di Brahms e Shostakovich. Il concerto, organizzato in collaborazione con la Fondazione Bon nell’ambito della rassegna “Armonie in città”, è a ingresso libero ed è inserito nel programma di UDINESTATE 2023; In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro San Giorgio. Il programma completo su www.neisuonideiluoghi.it .

A partire dalle pagine del Quintetto di Brahms per pianoforte e archi, fra le più affascinanti e ispirate di tutto l’Ottocento musicale, avremo modo di conoscere questo ensemble speciale, che attraverso la musica racconterà anche i legami di amicizia e ammirazione profonda che unirono il compositore dell’opera a Clara Schumann e a Joseph Joachim, e che oggi si manifestano nei componenti di questo quintetto, connessi proprio da questi sentimenti. Il programma si sviluppa poi nell’esecuzione del Quintetto di Shostakovich, scritto nel 1940. Il compositore di San Pietroburgo, tuttora considerato uno dei più importanti del ‘900, si ricorda per la sua opposizione agli elementi totalitari del regime dell’epoca e per la sua audacia e sperimentazione compositiva. In questo brano, tuttavia, si riconosce uno stile molto più immediato e di facile ascolto, caratterizzato da una trasparenza degli intrecci delle voci strumentali e dall’eleganza della veste timbrica. Un appuntamento dunque imperdibile, dove accanto alla bellezza musicale ritroveremo Silvia Mazzon e Marcello Mazzoni, già apprezzati ospiti dell’edizione 2022 del festival, e daremo il benvenuto a due musicisti che non necessitano di presentazioni: Ilya Grubert, violinista premiato ai più importanti concorsi al mondo, e Silvia Chiesa, violoncellista definita dalla critica una “personalità strumentale maiuscola”, accanto alla violinista e direttrice artistica del Festival Valentina Danelon.

Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghi è quello di venerdì 8 settembre a Mariano del Friuli (G0) conil “Recital pianistico” di Victoria Nava e Alessio Masi. Info su www.neisuonideiluoghi.it

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.