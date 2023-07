Nei Suoni Dei Luoghi: giovedì a San Giovanni al Natisone, venerdì a Pavia di Udine

Doppio appuntamento nel calendario della 25° edizione del festival di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi. Giovedì 13 luglio (ore 21.00) riflettori accesi sulla meravigliosa Villa De Brandis di San Giovanni al Natisone per il concerto del Domenico Imperato Trio. Il cantautore Domenico Imperato porterà sul palco tutti i suoi successi che gli sono valsi il Premio Fabrizio De Andrè alla canzone d’autore il Premio Gianmaria Testa, assieme a Marco Bassi (pianoforte) e Bruno Marcozzi (batteria). Il concerto è a ingresso gratuito, in caso di pioggia l’evento di terrà all’Auditorium M. F. Zorzutti in Via delle Scuole.

Alle 19.45 ci sarà anche l’evento collaterale con la visita guidata a Villa De Brandis e al suo parco, prenotazione obbligatoria su [email protected] .

Il secondo appuntamento è quello con il progetto “Vaudeville, ovvero Ma dov’è l’Arnando?”, di scena venerdì 14 luglio a Villa Pighin di Pavia di Udine (ore 21.00), che vedrà protagoniste l’attrice e cantante Marzia Postogna e la soprano Ilaria Zanetti, accompagnate dalla pianista Cristina Santin, con un programma di musiche di Mozart, Offenbach, Rossini e Weill. Anche questo concerto è gratuito e in caso di maltempo verrà ospitato nel Centro di Aggregazione Giovanile di Via della Libertà a Lumignacco. Il programma completo del festival su www.neisuonideiluoghi.it .

Prossimo appuntamento con Nei Suoni Dei Luoghi sarà domenica 16 luglio con “L’ensemble Vocalia” in concerto mattutino al Roccolo di Villa Primavera nel Parco comunale del Cormor a Campoformido.

Domenico Imperato Trio. Vincitore del Premio Fabrizio De Andrè alla canzone d’autore nel 2014 e del Premio Gianmaria Testa 2023, Domenico Imperato è nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari), è cresciuto in Abruzzo e ha vissuto alcuni anni prima in Portogallo e poi in Brasile. Il suo debut album “Postura Libera“, prodotto e registrato proprio a San Paolo del Brasile, comprendeva brani che spaziavano tra musica etnica, canzone d’autore, Brasile e Mediterraneo. I suoi dischi hanno ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica specializzata e del pubblico. Ha condiviso il palco con Diodato, Mannarino, Brunori Sas, Peppe Voltarelli, Peppe Servillo, Sarah Jane Morris, Erica Mou, Moltheni, Gerardo Balestrieri e Mario Venuti. A Nei Suoni Dei Luoghi porterà sul palco uno spettacolo con le canzoni del suo nuovo album, uscito a maggio, affiancandole ad alcuni brani dei primi due dischi e a qualche piccola sorpresa. Con lui sul palco due favolosi musicisti e compagni di molte avventure, Marco Bassi e Bruno Marcozzi.

“Vaudeville, ovvero Ma dov’è l’Armando?”. Nata dalla fantasia delle interpreti e prodotta dall’Associazione Internazionale dell’Operetta, questa commedia musicale degli equivoci abbraccia brani tratti da operette, opere liriche, pièce teatrali e dai musical più celebri, in uno spettacolo coinvolgente e irresistibile. Sul palco vedremo una biofisica un po’ imbranata e una commessa griffatissima, che scoprono – nonostante la loro apparente diversità – di avere molto in comune…! Si azzufferanno per questo e si riconcilieranno a suon di arie, canzoni e citazioni cinematografiche, passando da Mozart a Offenbach, da Rossini a Kurt Weill. Non mancherà un piccolo mistero insoluto: dov’è finito Armando? Riusciranno le due protagoniste a svelare l’arcano e a indovinare cosa si nasconde dietro alla sua sparizione?

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.

