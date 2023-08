Nei Suoni dei Luoghi. Programma 30 e 31 agosto 2023

Il calendario del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi entra sempre più nel vivo con due nuovi concerti in programma il 30 e 31 agosto. Si parte mercoledì 30 con il progetto “Fisarmoniche a spasso nel tempo”, di scena, a causa delle previsioni metereologiche avverse, al Teatro San Giorgio, in Via Quintino Sella 4, a Udine. Protagonisti alle 21.00 saranno due autentiche promesse della fisarmonica: Marco Salvetti e Domenico Raso. I due proporranno un programma con musiche di Scarlatti, Angelis, Ligeti, Derbenko, Semionov, Glinka/ Balakiriev, Pushkarenko, Hermosa. Il concerto, inserito nell’ambito di UDINESTATE 2023, è a ingresso gratuito.

“Melodie e virtuosismo” è invece il titolo del concerto di giovedì 31 agosto al Castello di Tricesimo (inizio ore 21.00). Nella storica dimora alle porte di Udine a emozionare il pubblico ci penseranno la violinista austriaca Maria Sotriffer, il violoncellista polacco Tymoteus Baczkowski, con la partecipazione straordinaria della direttrice artistica del festival, la pianista di fama internazionale Gloria Campaner. I tre proporranno un programma con musiche di Sarasate, Piazzolla, Paganini, Bach, Ligeti. Il concerto, organizzato in collaborazione con Mittelfest nell’ambito di Mittelland, è a ingresso libero con prenotazione consigliata scrivendo a [email protected] . Prima dell’evento, alle 19.45, ci sarà anche la visita guidata al Castello. Info e programma completo su www.neisuonideiluoghi.it

“Fisarmoniche a spasso nel tempo”. Un’immersione nel suono ricco e avvolgente della fisarmonica, che trasporta l’ascoltatore attraverso secoli di musica per assaporarne ogni possibilità espressiva. I due musicisti creano un percorso che ritrae appieno la natura dello strumento, sempre in bilico tra musica classica e popolare: dal virtuosismo brillante di Scarlatti alle melodie struggenti di Angelis e Glinka, dal folklore russo di Derbenko e Semionov ai ritmi militari di Pushkarenko. Non manca un omaggio al centenario della nascita di Ligeti con alcuni estratti da Musica Ricercata, una raccolta per pianoforte in cui la quantità di note utilizzate aumenta progressivamente, da 2 (La e Re) nel primo brano a 12 nell’ultimo. A concludere il concerto, le atmosfere basche di Hermosa per duo di fisarmoniche.

“Melodie e virtuosismo”. Sarasate e Piazzolla, sebbene vissuti in due secoli diversi, sono entrambi rappresentativi e fieri portatori delle loro radici culturali e musicali, che affondano nella musica tradizionale spagnola, per il primo, e nel genere del tango per il secondo. La Fantasia sulla Carmen (1883), che fu il brano violinistico più popolare della sua epoca, contiene nella sua forma libera alcune delle pagine più note dell’opera di Bizet, citate dapprima alla lettera, e arricchite poi di capricciose figurazioni violinistiche che cavalcano le melodie e i ritmi spagnoli che hanno fatto la fortuna di quest’opera. A questo affascinante lavoro ne viene accostato un altro, altrettanto coinvolgente, Le Grand Tango. Scritto da Piazzolla per il grande violoncellista Mstislav Rostropovich, contiene l’anima del tango nuevo, portato alla ribalta proprio dal celebre compositore argentino, che fonde insieme i ritmi di tango tradizionali e quelli sincopati ispirati al jazz. Insieme a questi due capolavori, saranno presentati alcuni brani per strumento solo di Bach, un Capriccio per violino solo di Paganini e la Sonata per violoncello solo di Ligeti, nel centenario della nascita del grande compositore ungherese.

Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghi quello di sabato 2 settembre a Miren – Kostanjevica in Slovenia con il quarto concerto del percorso di avvicinamento a GO! 2025. Protagonisti al Monumento per la Pace di Cerje saranno Riccardo Penzo (violino), Hanna Schmidt (violino) e Ema Kre?i? (violoncello). Il giorno seguente, domenica 3 settembre, alle 18.00 sulla Dolina del XV Bersaglieri sul Monte Sei Busi, il ciclo procede con il concerto per il tramonto della cantautrice Amara, accompagnata da Valerio Calisse (tastiere), Alessio Artoni (flauti) e U.T. Gandhi (percussioni). Tutte le info su www.neisuonideiluoghi.it .

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.