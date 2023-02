Note Nuove 2023 e Jazz Sessions

Note Nuove, la rassegna di Euritmica dedicata alle variegate declinazioni della musica moderna, giunta alla sua sedicesima edizione, introduce quest’anno un’importante novità e diventa parte integrante di Jazz Sessions, progetto sperimentale a cura della dott.ssa Silvia Colle (gratuito per studenti e scuole grazie al sostegno della Fondazione Friuli e della Regione FVG), avviato con le scuole della provincia di Udine. Una proposta rivolta agli istituti di secondo grado di ogni indirizzo nell’ambito dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), che possono essere sviluppati anche in interclasse e in orario extrascolastico, oppure con la partecipazione libera per i ragazzi ai singoli concerti.

Euritmica, considerando la scuola come luogo di cittadinanza attiva dei giovani, con questo progetto s’impegna a tessere alleanze e collaborazioni educative volte ad aumentare il benessere e la qualità della vita dei ragazzi. Jazz Sessions ha l’obiettivo di favorire la partecipazione culturale attraverso l’ascolto della musica dal vivo e mira a potenziare le risorse e le capacità di apprendimento e a incentivare la creatività, favorendo l’acquisizione delle life e soft skills. Nell’ambito dei PCTO il programma viene sviluppato in tre momenti: un primo incontro con lancio di suggestioni in classe, attraverso l’ascolto di musica jazz selezionata; la partecipazione al concerto; un secondo incontro di feedback post concerto. Info su: https://www.euritmica.it/euritmica-per-le-scuole/

Sono tre, al momento, i nomi annunciati per Note Nuove 2023, a partire da GeGè Telesforo che sarà all’Auditorium Zanon di Udine venerdì 17 marzo alle 20.45 con Big Mama Legacy, un concerto omaggio al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni ’50. Per i ragazzi, l’avventura concertistica inizierà già dal pomeriggio con l’open soundcheck, durante il quale GeGè darà spiegazioni su come si svolge il lavoro di musicista, raccontando aneddoti, curiosità e svelando qualche divertente “dietro le quinte”. Lo speciale appuntamento sarà aperto anche agli appassionati e ai musicisti.

Il 23 marzo al Teatro San Giorgio di Udine alle 20.45, sarà la volta di Ghost Song dell’eclettica vocalist americana Cécile Mclorin Salvant, cantante, compositrice e artista visiva, elogiata anche dallagrande Jessye Norman. Salvant, capace di fondere generi musicali diversi, porta alla luce canzoni dimenticate e registrate di rado con forti narrazioni, ma anche colpi di scena inaspettati, inframezzati da momenti di leggerezza.

A chiudere la triade di proposte di Note Nuove, sabato 1° aprile alle 20.45 al Teatro San Giorgio, Bruno Bavota e Chantal Acda con A Closer Distance, un progetto sviluppato a distanza fra il pianista napoletano e la cantautrice olandese. Nove canzoni, brevi e intense, in cui le due anime artistiche sono riuscite a fondere con sensibilità ed empatia linguaggi musicali differenti, creando una perfetta complementarietà espressiva.

I tre concerti, le cui prevendite sono già attive su Vivaticket e sul circuito collegato, sono aperti al pubblico e collegati a Jazz Sessions che prenderà il via già l’8 febbraio al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli con il concerto della Trieste Early Jazz Orchestra aperto agli studenti degli Istituti cervignanesi.

La formazione, diretta da Tom Hmeliak, presenterà il nuovo progetto The Duke: un mito di nome Ellington.

GEGÈ TELESFORO

Big Mama Legacy

Auditorium Zanon Udine – venerdì 17 marzo 2023 ore 20.45

Biglietti online su Vivaticket.it e circuito collegato

CÈCILE MCLORIN SALVANT

Ghost song

Teatro San Giorgio Udine – giovedì 23 marzo 2023 ore 20.45

BRUNO BAVOTA & CHANTAL ACDA

A closer distance

Teatro San Giorgio Udine – sabato 1° aprile 2023 ore 20.45