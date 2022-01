Obbligo di Green Pass per andare da estetisti e parrucchieri

Scatta da oggi, giovedì 20 gennaio, l’obbligo di Green pass base, da per i clienti di estetisti, parrucchieri e per accedere ai “servizi alla persona”. Obbligo che resterà in vigore fino al 31 marzo, data al momento fissata per la fine dell’emergenza sanitaria.

Da oggi il green pass base servirà per chi vorrà fare visita ai detenuti e agli internati all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Come si ottiene il Green Pass Base? Per ottenere il green pass base bisogna essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone molecolare o antigenico negativo.