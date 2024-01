Offerta lavoro: Arearea ricerca un assistente di produzione

La persona selezionata sarà responsabile dell’accompagnamento di tutte le attività di

spettacolo, comunicazione con gli artisti, coordinamento con i partner, del nuovo progetto “Estremo Remoto”

La Compagnia Arearea sta cercando un (o una) assistente di produzione dinamico e

appassionato per il nuovo progetto “Estremo Remoto”. La persona selezionata sarà responsabile

dell’accompagnamento di tutte le attività di spettacolo, della comunicazione con gli artisti, del

coordinamento con i partner di progetto.

IL BANDO – Fra gli altri requisiti, la candidata o il candidato dovrà essere residente o domiciliato in

Friuli Venezia Giulia e avere un’età massima di 35 anni (il bando completo è disponibile su

www.arearea.it). È previsto un compenso forfettario (lordo, di 2 mila euro) tramite partita iva o

ritenuta d’acconto per un periodo di lavoro previsto che andrà dal 26 febbraio al 3 marzo; dal 18

marzo al 14 aprile; maggio (periodo da definire); dal 21 ottobre al 30 novembre. La sede di lavoro

sarà quella dell’Associazione culturale Arearea (Lo Studio, Via Fabio di Maniago, 15, Udine) oltre

che tutte le location nelle quali si svolgeranno incontri, sopralluoghi e performance.

CANDIDATURE ENTRO IL 31 GENNAIO – Sarà possibile proporre la propria candidatura entro

e non oltre il 31 gennaio 2024 inviando una mail, con curriculum vitae e una lettera di

presentazione, all’indirizzo [email protected] con oggetto “candidatura Bando Assistente

under 35″. Coloro che supereranno la prima fase di selezione saranno invitati alla seconda fase di

colloqui. L’esito sarà reso noto entro il 12 febbraio 2024.

INFORMAZIONI – Per ulteriori chiarimenti o informazioni, contattare Giulia Birriolo, responsabile

organizzativa della Compagnia Arearea, all’indirizzo [email protected] oppure al numero

3457680258.

IL PROGETTO ESTREMO REMOTO _ PICCOLE DANZE D’ARCHIVIO – Ogni azione d’archivio

ha a che fare con un arco cronologico che si esprime con “estremo remoto” ed “estremo recente”.

La Compagnia Arearea di Udine e la Compagnia Zerogrammi di Torino attivano una ricerca

coreografica che ha per coordinate concetti come corpo/memoria/archivio/confine. Il progetto

metterà in relazione la danza contemporanea con le storie nascoste nell’Archivio di Stato di Trieste

e l’Archivio Provinciale di Nova Gorica. Estremo remoto è volto alla realizzazione di performance

site-specific che propongano allo spettatore un punto di osservazione particolare sulle biografie

sconosciute di uomini e donne che hanno vissuto il Trattato di Pace di Parigi entrato in vigore il 15

settembre 1947. Estremo Remoto si allinea con le operazioni multidisciplinari e culturali di

avvicinamento a GO!2025 Nova Gorica e Gorizia – Capitale Europea della Cultura 2025.

Foto: Nicola Merlino