Onde Mediterranee: in concerto il 26 luglio COLAPESCE DIMARTINO, 27 luglio FULMINACCI

Euritmica annuncia i primi due concerti della 28 a edizione di Onde Mediterranee

all’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo. Il festival ospiterà alcuni dei più ricercati

e innovativi cantautori della scena indipendente italiana: il 26 luglio alle 21:30

COLAPESCE DIMARTINO presenteranno i brani del nuovo album Lux Eterna Beach, nel

quale appare anche “I marinai”, una registrazione inedita di Ivan Graziani. Un live che si

annuncia sorprendete con il loro groove irresistibile che li ha portati ad ottenere un

crescente successo di pubblico e critica.

Il 27 luglio alle 21:30, il festival accoglie un artista di rottura, spiazzante per la sua

versatilità e per la sua brillantezza: FULMINACCI presenterà, reduce da un tour

primaverile da tutto esaurito, il suo ultimo album Infinito+1, disco squisitamente pop, in

cui il cantautore – noto per le sue due anime, una eccezionalmente sensibile e un’altra

impareggiabilmente ironica – ha voluto alzare ancora di più l’asticella, divertendosi

nello sperimentare anche a livello sonoro.

Le prevendite sono già attive su Ticketone.