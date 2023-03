Open Dialogues for Future. Programma venerdì 3 marzo

Innovazione d’impresa e giovani, i temi della seconda giornata di Open Dialogues Domani, venerdì 3 marzo, l’ultima giornata del forum. In apertura Fedriga e in chiusura Ciriani

A Open Dialogues for Future, in Camera di Commercio a Udine, la seconda giornata, quella conclusiva, di venerdì 3 apre alle 9.30 con il saluto del presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga. Il primo panel discute di innovazione nell’economia e nel lavoro e di come adattare il business ai cambiamenti così rapidi e radicali che le nuove tecnologie stanno portando alla società. Con Rampini approfondiscono il tema David Gram (Co-Fondatore di Diplomatic Rebels; già Direttore per l’Innovazione, LEGO), Carl Benedikt Frey (Oxford Martin Citi Fellow e Direttore del programma Future of Work, Università di Oxford) e Paola Pisano (Docente di Gestione dell’Innovazione, Università di Torino; già Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione). La sessione successiva, alle 11.30, è introdotta dal presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini. I temi discussi nel panel precedente sono calati nella realtà economica regionale con alcuni dei maggiori protagonisti dell’economia Fvg: Gianpietro Benedetti (Presidente e AD, Danieli), Zeno D’Agostino (Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale), Paolo Fantoni (Presidente, Fantoni) e Riccardo Illy (Presidente di Polo del Gusto, Gruppo Illy).

Per la sessione pomeridiana, come detto, ci si sposta nell’attigua Chiesa di San Francesco. È un “side event” speciale, dedicato ai giovani, alle sfide e alle opportunità che il mondo d’oggi – e soprattutto di domani – presenta loro. Ne discutono Luciano Monti (Docente di Politiche dell’Unione europea, LUISS Guido Carli; Coordinatore Scientifico, Fondazione Bruno Visentini), Cecilia Sala (Giornalista, Il Foglio; vincitrice del premio “Penna d’Oro”), Francesca Bardelli Nonino (Responsabile comunicazione web, Nonino Distillatori) e Federica Tremolada (Managing Director Southern and Eastern Europe, Spotify).

Alle 16.15 è il momento di trarre le conclusioni dell’intensa due-giorni. Per chiudere i lavori, interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e quindi le riflessioni finali sono portate dal presidente Giovanni Da Pozzo e dal direttore scientifico di Odff Rampini.

Visto l’elevato numero di iscrizioni, chi non si fosse già iscritto può seguire tutte le sessioni online, in diretta streaming. Lo streaming è trasmesso sul canale YouTube della Camera di Commercio Pordenone-Udine, che si chiama UP!Economia, raggiungibile o direttamente da YouTube oppure visibile anche all’interno del sito www.opendialogues.eu/diretta. Anche Telefriuli (che con Ansa Fvg, Messaggero Veneto e Corriere della Sera è media partner della manifestazione) trasmette in diretta alcuni degli appuntamenti in programma e ogni singola sessione sarà messa a disposizione sul canale tematico Open Dialogues di Telefriuli in demand. Al termine dell’evento, infine, sarà possibile guardare e ascoltare i lavori che Radio Radicale pubblicherà su www.radioradicale.it.