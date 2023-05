Palmanova: gli eventi per gli Alpini

È tutto pronto anche a Palmanova per la 94° Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a Udine dall’11 al 14 maggio. L’Amministrazione Comunale di Palmanova, assieme alla sezione ANA cittadina, sta organizzando eventi dedicati e celebrazioni, oltre a visite guidate, in collaborazione con PromoTurismo FVG, e aperture straordinarie delle Gallerie di Contromina e di Baluardo Donato. Per i camper, sono disponibili tre aree: in Piazza XX Settembre, in via Vallaresso e in via Risorgimento (area attrezzata scarico). Quella presente in via Vallaresso è stata realizzata, in maniera temporanea, solo per l’evento.

Giuseppe Tellini, Sindaco di Palmanova: “La città è pronta ad accogliere con stima e affetto i tanti Alpini che arriveranno in regione e nella Fortezza di Palmanova. È un onore per noi dare il giusto benvenuto, proponendo un calendario di celebrazioni e favorendo la conoscenza turistica della città stellata”.

Il presidente della sezione ANA Palmanova, Stefano Padovan: “La sezione di Palmanova ha colto con massimo impegno l’occasione dell’Adunata di Udine per partecipare all’accoglienza delle penne nere ed estendere anche a Palmanova un intenso programma di iniziative”.

Silvia Savi, assessore comunale a turismo e cultura: “Visite guidate dedicate ai gruppi, apertura straordinaria delle gallerie sotterranee e Baluardo Donato, la musica delle Fanfare, mostre e celebrazioni. Assieme alla sezione ANA di Palmanova, che ringrazio per il grande impegno, stiamo cercando di accogliere nel migliore dei modi gli Alpini. Da tempo gli alloggi in città sono esauriti, esercenti e commercianti sono stati coinvolti nell’allestimento della città a festa, stiamo ancora lavorando con PromoTurismoFVG per diffondere al meglio le informazioni utili”.

Per sabato 13 maggio è previsto, alle ore 9, l’Alzabandiera in Piazza Grande con l’apertura delle cerimonie di commemorazione per il 60° anno dalla tragedia del Vajont e carosello dei gruppi Alpini. A seguire la deposizione della corona d’alloro al Sacello dei Caduti presso la Loggia della Gran Guardia e poi l’inaugurazione della mostra fotografica “Il mondo degli alpini fra passato e futuro” a cura di Alessandro Miani e Gabriele Mancini presso il Museo della Grande Guerra e della Fortezza. Dalle 11 il carosello della Fanfara sezione di Palmanova e della Fanfara Ex Brg. Alp. Cadore. Nel pomeriggio, alle ore 17, il carosello della Fanfara Brg. Alp. Taurinense e alle 20:30 l’esibizione della Fanfara dell’Ex Brigata Cadore al Teatro G. Modena di via Dante.

Fino al 14 maggio 2023, ogni giorno, verranno messe a disposizione delle visite guidate, organizzate da PromoTurismo FVG, con cui sarà possibile scoprire la storia della Fortezza e dei suoi Bastioni secenteschi, partendo da Piazza Grande, verso Porta Udine per poi dirigersi all’Acquedotto Veneziano, le Gallerie sotterranee di contromina e Baluardo Donato, visitando il ricco patrimonio storico e naturalistico di Palmanova. La partenza dall’Infopoint di Borgo Udine 4 è prevista ogni giorno alle ore 15 e la visita durerà circa 2 ore. Per informazioni o prenotazioni: 0432 924815 o [email protected] Il costo del biglietto intero sarà di 15 euro. Invece 8 euro ridotto per over 65, per ragazzi tra i 12-18 anni, per studenti fino a 25 anni e per le famiglie (gratis per under 12 e possessori di FVG card).

Negli stessi giorni saranno inoltre aperte e visitabili anche le Gallerie sotterranee di Contromina e Baluardo Donato, durante le mattinate dalle ore 10.30 alle 12.30 e nei pomeriggi dalle 15 alle 18 (biglietto 3 euro, gratis under14). Consigliata vivamente la prenotazione per i gruppi: 0432 924815 e [email protected]