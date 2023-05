Percoto Canta, iscrizioni aperte

Correva il lontano 1988 quando un gruppo di amici dava vita alla prima edizione. Da allora sono passati più di trent’anni anni e il Festival Percoto Canta è diventato un punto di riferimento per giovani e meno giovani cantanti provenienti da tutta Italia. Ma non solo, perché diversi tra gli artisti che si sono esibiti o si sono affermati in una delle 35 edizioni fin qui svolte sono riusciti ad approdare a competizioni e contest musicali italiani.

Ed è quindi con il consueto spirito innovativo che da sempre anima l’associazione organizzatrice che è pronta a partire la 36a edizione di Percoto Canta. Un’edizione che si arricchirà di nuovi grandi nomi della musica italiana che faranno parte della giuria, ma anche di una lodevole iniziativa benefica in favore dell’Aisla, l’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica a cui Percoto Canta da anni è legata.

Il bando

È online dal 6 maggio, il regolamento per l’iscrizione alla prossima edizione che, com’è ormai tradizione, vedrà la sua serata conclusiva sul prestigioso palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine sabato 30 settembre. Il termine per le iscrizioni scade il 10 giugno (bando e info sul sito www.percotocanta.it)

Come sempre sono due le fasi che precedono la finale. Le selezioni preliminari per il contest sonoro si svolgeranno sabato 17 e domenica 18 giugno alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli, mentre le semifinali avranno come cornice piazza Capitolo ad Aquileia sabato 29 luglio. Le iscrizioni al concorso dovranno pervenire all’indirizzo email [email protected] entro e non oltre il 10 giugno 2023.

La giuria di qualità

La manifestazione ha ormai abituato il suo pubblico a una prestigiosa giuria di qualità, composta da grandi nomi del panorama musicale italiano. Negli anni, infatti, si sono alternate personalità di primo piano della musica italiana come Luca Pitteri, Beppe Vessicchio, Remo Anzovino, Lodovica Comello, Giò Di Tonno, Silvia Mezzanotte, Omar Pedrini, Bungaro, Rossana Casale, Niccolò Agliardi, solo per citarne alcuni.

Quest’anno la giuria sarà presieduta da Bungaro, uno dei cantautori più ricercati dell’attuale panorama musicale italiano ed internazionale e presenza quasi costante alle varie edizioni del Festival di Sanremo dal lontano 1988. Ha collaborato praticamente con tutte le più grandi voci della musica italiana, da Fiorella Mannoia a Ornella Vanoni, da Antonella Ruggiero a Massimo Ranieri, da Marco Mengoni a Emma Marrone, e internazionali come Youssou N’Dour e Ian Anderson dei Jethro Tull.

Al suo fianco, nella giuria di qualità, in occasione delle selezioni preliminari, ci sarà anche Claudia Mescoli, general manager delle Edizioni Curci, storica Società italiana di edizioni musicali. Mescoli, solo per citare una parte del suo ricco curriculum, dagli anni Novanta al 2010 ha ricoperto il ruolo di A&R manager e poi direttore artistico alla Emi Music Publishing. Per la semifinale, ad affiancare Bungaro, ci sarà Serena Brancale, una delle voci più talentuose della scena musicale italiana, capace di conquistare il grande pubblico del Festival di Sanremo con il raffinatissimo brano “Galleggiare”. Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica. Consensi che le hanno portato grandi collaborazioni sui palchi più importanti in Italia e all’estero, dal tour con Il Volo a quello o con Mario Biondi, solo per citarne un paio.

Per quanto riguarda la serata finale, oltre a Bungaro ci saranno altri importanti nomi della musica italiana nella giuria di qualità, a cui spetterà il compito di decretare il vincitore che si aggiudicherà il super premio di 10 mila euro messo a disposizione del Nuovo Imaie, l’Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori.

La novità

L’associazione Percoto Canta da diversi anni è molto attenta alle problematiche legate alla patologia della Sla (sclerosi laterale amiotrofica). Negli appuntamenti pubblici inerenti al concorso canoro, ha sempre dedicato infatti dei momenti alla sensibilizzazione del pubblico presente sul tema. «Quest’anno, in occasione del 40o anniversario di fondazione di Aisla Onlus – annuncia il presidente di Percoto Canta, Giuliano Lestuzzi – abbiamo deciso di aderire all’iniziativa My Voice – Dona la tua voce, avviata al fine di donare la propria voce perché questa sia utilizzata nei comunicatori vocali dalle persone che sono costrette a farne uso. Legare il nostro concorso canoro a questa importantissima iniziativa, ci sembra un connubio perfetto, oltre che un aiuto concreto». Tutti gli artisti iscritti a Percoto Canta 2023, dunque, in forma strettamente personale e anonima, “doneranno” la propria voce per i comunicatori vocali dei malati di Sla.

Nel frattempo è stata scelta l’immagine grafica che accompagnerà Percoto Canta 2023. Daniel Paternò, studente della 3a B -G.C. dell’Istituto tecnico Marinoni di Udine, ha vinto la borsa di studio di 1000 euro per la realizzazione del bozzetto rappresentativo della 36a edizione. Il suo elaborato, quindi, è diventato l’immagine ufficiale e rappresentativa del concorso.