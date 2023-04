Pasquetta 2023: Cormons, scampagnata sul Monte Quarin

Tradizionale pasquetta sul Monte Quarin con choschi enogastronomici ed animazione.

Lunedì 10 Aprile 2023 presso il Piazzale “M.O. Zani” (Salita del Monte) vi aspettiamo numerosi per la tradizionale e storica Scampagnata di Pasquetta sul Monte Quarin !

Gli eventi della giornata saranno aperti dagli Alpini di Cormòns con l’alzabandiera, i chioschi gastronomici saranno operativi dalle prime ore della giornata per accogliere tutti, dalle famiglie, ai giovani alle persone che hanno piacere di trascorrere in mezzo alla natura il loro Lunedì dell’Angelo.

L’associazione Cormovida propone un programma ricco di novità sia sotto l’aspetto culinario che musicale, non mancherà di certo la grigliata ed i gruppi live:

– Ore 9.30 Apertura chioschi enogastronimici

– Ore 10.00 Cerimonia dell’alzabandiera

– Ore 10.30 Santa Messa presso la Chiesa della Beata Vergine del Soccorso

– Ore 14.00 Musica Live con i Memory Page

– Ore 14.30 alle 16.30 Spettacoli di magia e palloncini per i più piccoli

– Ore 16.00 Musica Live con La Gang del Chiosco

– Chiusura con Dj Set

Sarà presente un servizio Bus Navetta gratuito attivo dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 con partenza dalla Piazza Libertà ogni 30 minuti.

L’attività di “Laboratorio per Bimbi” sarà operativo tutto il giorno grazie al supporto della Pro Loco “Castrum Carmonis”.

Non mancano però le novità: dalle ore 11.00 Prosciutto Cotto nel Pane e Grigliata mista di carne, per i più golosi ci sarà il Gelato artigianale alla Ribolla Gialla del mastro pasticcere Marco Battistuta ed il fritto goloso con proposte vegetariane.

I sentieri segnalati sono a disposizione di chi come da tradizione vuole accedere all’evento a piedi.

Un particolare ringraziamento per l’aiuto all’associazione genitori Feltre APS.

Per qualsiasi info [email protected]