Pic-nic ecologico sui bastioni di Palmanova. Domenica 18 ottobre

Pulisci, scopri, esplora, divertiti. Questo il motto che l’Associazione Amici dei Bastioni, assieme al Comune di Palmanova e al Forum Giovani, ha scelto per raccontare il pic-nic ecologico sui Bastioni che questa domenica, 18 ottobre, dalle 10 in poi, animerà la città stellata. Sarà anche l’occasione, per i più piccoli, di provare la nuova caccia al tesoro tra le gallerie del rivellino accompagnati dalle nuovissime audioguide a loro dedicate.

“Abbiamo voluto pensare anche ai bambini, dedicando loro un modo diverso di vivere un bene storico. Le misteriose gallerie del rivellino diventano infatti lo scenario per la ricerca di indizi e la risposta a domande sulla storia di Palmanova, alla ricerca della giusta combinazione per aprire lo scrigno del tesoro. Sarà l’occasione per presentare, testandole dal vivo, le nuove audioguide per bambini, realizzate da Amici dei bastioni nell’ambito del progetto del Comune di Palmanova per la valorizzazione dei percorsi turistici sulla cinta fortificata, grazie al prezioso finanziamento di PromoTurismoFVG. Le guide racconteranno in modo semplice la storia della città, accompagnando l’insegnamento e la conoscenza delle gallerie attraverso il divertimento”, commenta Luca Piani, assessore comunale con delega ai Bastioni.

Per partecipare serve un po’ di buona volontà e una buona compagnia. È prevista la visita alle gallerie di rivellino con caccia al tesoro e presentazione della nuova audioguida per bambini, la visita alla lunetta di Porta Aquileia, la fornitura di guanti e sacchetti per pulire nonché di tovaglie e stoviglie per il pic-nic. Dopo l’uscita del nuovo Dpcm, gli organizzatori hanno previsto che ogni partecipante porti il proprio pranzo al sacco. L’organizzazione assicura tavoli per gruppi di famiglie nel rispetto del distanziamento.

Per iscriversi, basta mandare una mail a [email protected]

.

Il programma prevede, alle ore 10, il ritrovo in piazza sotto la Loggia della Gran Guardia, in Piazza Grande, e la consegna dei materiali (guanti, sacchetti) ai partecipanti per la pulizia. Alle 10.45 l’avvio a piedi dei gruppi verso i bastioni (punto di ritrovo sotto l’acquedotto di Porta Udine) e alle 11 la suddivisione in gruppi e la visita alle gallerie del Rivellino Donato con presentazione della nuova audioguida per bambini e caccia al tesoro in galleria. Per i gruppi di soli adulti, seguirà l’avvio della pulizia lungo il fossato e lungo i percorsi ciclo pedonali della parte alta delle fortificazioni (anello dei rivellini).

Infine alle 13, ritrovo alla lunetta napoleonica degli Amici dei Bastioni (vicino Porta Aquileia) e partecipazione, con il proprio pranzo al sacco, al pic-nic sui prati presso la lunetta, con distanzimento sociale e rispetto della normativa anti Covid. Dopo il pic nic sarà possibile effettuare una visita alle gallerie della lunetta. In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata. Partecipazione volontaria e gratuita.