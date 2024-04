PICCOLIPALCHI domenica 7 aprile in scena a Udine con Link

Con lo spettacolo Link della compagnia ABC Allegra Brigata Cinematica di Bergamo si concluderà domenica 7 aprile la 17^ edizione di Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia con il sostegno della Fondazione Friuli e la collaborazione dei Comuni aderenti. Lo spettacolo, inserito anche nel cartellone di OffLabel curato assieme alla compagnia Arearea, andrà in scena a Udine alle ore 17.30 negli spazi de Lo Studio in via Fabio di Maniago 15.

Dedicato ai bambini dai 4 anni, Link è uno spettacolo di teatrodanza creato e interpretato da Serena Marossi e Alessandro Nosotti che affronta il tema dei legami e degli inevitabili distacchi che fanno parte della vita di ciascuno di noi.

Nata nel 2015 dall’incontro fra Serena Marossi e Luca Citron, la compagnia ABC – Allegra Brigata Cinematica diffonde la cultura della danza, del movimento, del video e delle arti visive sia attraverso la creazione artistica sia mediante la formazione per le nuove generazioni. Movimento e immagine sono il punto di partenza delle produzioni della compagnia che si caratterizzano per una fusione di diversi linguaggi.

Biglietti: intero 6 euro, ridotto abbonati e convenzioni ERT 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la Biglietteria ERT allo 0432 224246 [email protected].

Giunta alla 17^ edizione, la rassegna Piccolipalchi si è caratterizzata sin dal suo avvio come un importante intervento di politica culturale e di servizio al territorio che promuove il diritto all’arte e alla cultura nell’infanzia. Per approfondire visitare il sito www.ertfvg.it.