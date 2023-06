Piero Pelù il 4 agosto in concerto a Grado

Si aggiunge un nuovo appuntamento al TOUR ESTREMO LIVE 2023 di PIERO PELÙ, la lunga serie di appuntamenti che vedrà protagonista il rocker toscano sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti d’Italia per una estate all’insegna dell’energia e del divertimento del suo grande cuore rock, e che il 4 agosto farà tappa a Grado (GO) in occasione della 11° edizione del Festival Ospiti D’Autore (che si terrà nella scenografica cornice della Diga Nazario Sauro).

Il tour, un viaggio da nord a sud per la penisola, prenderà il via il 7 luglio da Matera per poi proseguire per tutta l’estate in quello che si preannuncia un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della musica dal vivo e del rock senza dimenticare lo spazio che Piero dedicherà alle nuove generazioni della musica italiana.

Per il TOUR ESTREMO LIVE 2023, Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos (Alessandro “Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori) per immergere il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.

Questo il calendario aggiornato del tour organizzato da Friends & Partners:

7 luglio MATERA Oversound Festival, Castello Tramontano

15 luglio BRESCIA Brescia Summer Music, Arena Campo Marte

21 luglio ZEVIO (VR) Castello

27 luglio PORTO RECANATI (MC)Arena Beniamino Gigli

28 luglio CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) – Lacustica Festival, Rocca Medioevale

30 luglio VERCELLI Piazza Antico Ospedale

3 agosto VILLA LAGARINA (TN) Castelfolk

4 agosto GRADO (GO) Festival Ospiti D’Autore, Diga Nazario Sauro NUOVA DATA

7 agosto TORTORETO LIDO (TE) Vivitortoreto Festival, Piazzale Olimpia

9 agosto ASIAGO (VI) Asiago, Piazza Cairoli

11 agosto FOLLONICA (GR) Follonica Summer Nights, Parco Centrale

13 agosto ALGHERO (SS) Anfiteatro Ivan Graziani

16 agosto NOTO (SR) Scalinata Della Cattedrale

17 agosto BAGHERIA (PA) Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano

19 agosto ACRI (CS) Anfiteatro

20 agosto ROCCELLA JONICA (RC) Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

22 agosto SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) Festival San Pancrazio, Forum Event

24 agosto VEROLI (FR) Area Esterna Pala Coccia

2 settembre BERGAMO NXT Station Festival, Piazza degli Alpini NUOVA DATA

9 settembre CERNOBBIO (CO) Lake Sound Park, Ex Galoppatoio

I biglietti per la nuova data saranno disponibili su Ticketone dalle ore 10.00 di lunedì 5 giugno. Per info www.friendsandpartners.it.

Da venerdì 21 aprile è disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “MUSICA LIBERA”, il brano inedito che vede per la prima volta PIERO PELU’ collaborare con la star internazionale del reggae ALBOROSIE.

Il brano, scritto da Pelù, Alborosie e Stefano Massini (che con The Lehman Trilogy ha conquistato cinque premi su otto nomination ai Tony Awards 2022, gli Oscar del teatro e del musical), è pubblicato su etichetta EPIC/Sony Music Italia.

“MUSICA LIBERA” segna il ritorno alla musica di Pelù a tre anni di distanza dall’ultimo album “Pugili Fragili” che conteneva il brano in gara a Sanremo 2020 “Gigante” (disco d’oro).

L’inedito duetto tra Piero Pelù e Alborosie segna l’unione di due mondi apparentemente lontani, il rock e il reggae, dando vita ad un brano dal sapore estivo ma con un messaggio universale importante di libertà e fratellanza a partire dai generi musicali.

Al primo ascolto si può rimanere stupiti dall’incursione di Piero Pelù nel mondo reggae ma la poliedrica carriera dell’autore, cantautore, attore e vero e proprio animale da palcoscenico dimostra quanto Pelù ami viaggiare oltre i confini e sia sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da esplorare che si tratti di musica, letteratura, cinema, teatro o arte.