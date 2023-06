I vincitori del Premio Hemingway 2023

La scrittrice belga francofona Amélie Nothomb per la Letteratura, l’artista Marco Zanta per la Fotografia, lo storico e saggista Carlo Ginzburg per l’Avventura del pensiero e nella sezione Testimone del nostro tempo l’avvocatessa e attivista iraniana Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace 2003, sono i vincitori della 39^ edizione del Premio Hemingway, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno degli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la consolidata collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge. E nel 2023 che celebra i 120 anni della spiaggia di Lignano (è del 1903 l’individuazione del perimetro del primo stabilimento balneare), il Premio speciale Lignano, 120 anni di futuro va all’atleta Antonio Fantin, che ha saputo affrontare i sacrifici legati a una rarissima malformazione e alla sua disabilità, trasformandola nel sogno realizzato dei più prestigiosi traguardi sportivi, come l’oro conquistato alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Attraverso i suoi vincitori, il Premio dedicato ad Ernest Hemingway ancora una volta celebra il grande autore statunitense spaziando fra categorie che restituiscono la multiforme personalità di Hemingway. I vincitori riceveranno il Premio sabato 24 giugno alle 20 al Cinemacity di Lignano e da giovedì 22 a sabato 24 giugno saranno protagonisti di un cartellone di incontri sulla Terrazza a Mare di Lignano.