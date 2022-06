Presto la possibilità di usare le criptovalute nei negozi sarà più diffusa?

Ancora poche persone usano le criptovalute per comprare beni di prima necessità, sia perché le commissioni di transazione alte, sia perché la maggior parte dei commercianti per il momento non accetta pagamenti in criptovalute. Nel prossimo futuro, però, le cose sono destinate a cambiare. Negli stati Uniti, infatti, un gran numero di punti vendita e ristoranti saranno presto in grado di accettare Bitcoin, la più nota delle criptovalute.

Cos’è la crittografia?

Per prima cosa potrebbe essere utile definire il termine criptovaluta. La criptovaluta è una valuta digitale non controllata da nessuna banca e nessun governo, che può essere scambiata in modalità peer-to-peer per acquistare beni e servizi. Sempre più influenti nell’economia globale, le criptovalute rappresentano oggi un mercato stimato quasi tre miliardi di dollari. Gli italiani che dichiarano di possedere Bitcoin sono un numero in forte crescita, anche grazie alla facilità con cui si può iniziare a comprare o vendere criptovalute, grazie a piattaforme come zondaglobal.com.

Se nel mondo dell’eCommerce i pagamenti con criptovalute sono ormai comuni e accettati, non si può dire lo stesso per i negozi fisici, che ancora fanno fatica a entrare in questo sistema economico virtuale. I vantaggi di utilizzare le criptovalute per pagare sia sui siti di eCommerce che in punti vendita fisici sono molteplici. Innanzi tutto con le criptovalute non c’è bisogno di andare in banca, prelevare denaro o inserire un codice per pagare alla cassa. Accettare le criptovalute come metodo di pagamento, inoltre, permetterà ai commercianti di avere accesso a un mercato completamente nuovo e più ampio di consumatori.

A differenza dei sistemi di carte di credito che impiegano alcuni giorni per il batching e l’elaborazione, la criptovaluta viene elaborata immediatamente. Un altro vantaggio dei pagameni con criptovalute sono le commissioni associate a ciascuna transazione, significativamente inferiori rispetto a quelle dei fornitori di carte di credito o di servizi come PayPal.

Uso di Crypto nei negozi

Le collaborazioni con i negozi saranno una grande svolta nell’evoluzione dell’uso delle criptovalute come metodo di pagamento, visto che la gran parte delle vendite si verifica ancora nei punti vendita fisici. L’introduzione del Lightning Network sarà la rivoluzione che renderà il Bitcoin una vera e propria valuta mondiale, in grado di soddisfare il fabbisogno mondiale di transazioni e superare i punti deboli della criptovaluta.

Il Lightning Network altro non è che un protocollo di pagamento di “livello 2”, concepito proprio con l’obiettivo di consentire transazioni veloci tramite un sistema peer-to-peer. La grande novità di questo protocollo è che la commissione per inviare una transazione in Bitcoin è vicina allo zero, e questo è estremamente pratico per i piccoli pagamenti quotidiani che normalmente verrebbero effettuati utilizzando la carta di credito.

I pagamenti, inoltre, sono rapidissimi, e possono arrivare a un milione di transazioni al secondo, molte di più di quelle che i più comuni sistemi di pagamento riescono a gestire. Con Lightning sono anche garantiti alti livelli di sicurezza e anonimato, grazie al fatto che le transazioni avvengono off-chain, quindi tracciare i pagamenti è estremamente difficile. Non ultimo, Lightning è compatibile non sono con Bitcoin, ma anche con altre tipologie di criptovaluta, come Litecoin.

Insomma, acquistare beni e servizi pagandoli in criptovalute sta diventando sempre più facile e i negozi che, comprendendo le potenzialità di questo strumento e desiderando soddisfare le esigenze dei clienti, stanno accettano questo sistema di pagamento sono destinati senza dubbio ad aumentare.