Previsioni meteo Giovedì 19 ottobre

Sulle zone occidentali sono previste piogge in genere moderate; sulla fascia orientale, specie su

costa, Isontino, Carso e Cividalese, sono previste piogge intermittenti da abbondanti ad intense,

anche temporalesche. Su queste ultime zone saranno anche possibili piogge localmente molto

intense e stazionarie. Sulla costa, specie sul settore orientale del Golfo di Trieste soffierà vento

anche sostenuto da sud.Saranno possibili mareggiate e acqua alta. Sui monti in quota soffierà

vento sostenuto da sud-ovest.

Venerdì 20 ottobre: la depressione continuerà a far affluire correnti molto umide sulla regione e in serata passerà un fronte. Sono quindi previste piogge intense o molto intense anche temporalesche, sulla zona

montana già dal mattino, su pianura e costa più probabili nel pomeriggio e soprattutto in serata.

Soffierà vento forte da sud-ovest sui monti, da sostenuto a forte in prevalenza da sud-est sulla

costa, con mareggiate e acqua alta.