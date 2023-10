Fabbricare Società- 24-25 ottobre

Ai blocchi di partenza la seconda edizione di Fabbricare Società, forum nazionale dedicato alle Società Benefit che si svolgerà al Savoia Excelsior Palace di Trieste il 24 ottobre e presso il Cinema Visionario di Udine il 25 ottobre.

L’inizio dell’evento segna anche la presentazione del programma con alcune interessanti novità nella rosa degli interventi. Spiccheranno infatti le testimonianze internazionali di Otto Scharmer della Sloan School of Management del MIT di Boston, co-fondatore del Presencing Institute e ideatore della teoria U, di Ervin Laszlo del Laszlo Institute, teorico dei sistemi più volte candidato al Nobel per la Pace, che saranno affiancati da Bart Houlahan del prestigioso ente certificatore internazionale B Lab. Ma non mancheranno interessantissime presenze nazionali come l’autore di Profili giuridici delle Società Benefit Domenico Siclari (Università La Sapienza), Giulia Baccarin, Co-founder& CEO di MIPU PredictiveHub Società Benefit (fabbrica predittiva), Laura Gori di Assobenefit, Rossella Sobrero, tra le massime esperte in Italia sui temi della responsabilità sociale d’impresa.

Inoltre, tra le “buone nuove” raccolte dalla giornalista e moderatrice Barbara Ganz, una sarà raccontata da Giusy Riggio, direttrice della bioraffineria ENI di Marghera (Venezia), la prima raffineria di petrolio al mondo ad essersi convertita in raffineria di biocarburanti. Un esempio di sostenibilità che ha fatto scuola nel mondo.

Nei due pomeriggi si svolgerà in parallelo un laboratorio condiviso tra studenti universitari e professionisti, curato da Animaimpresa.

Prosegue quindi la missione formativa e divulgativa di FABBRICARE SOCIETA’ che offre ai partecipanti di questa seconda edizione l’occasione di assumere un nuovo paradigma imprenditoriale e di comprendere analiticamente il crescente fenomeno che annovera oggi in Italia quasi 3000 aziende con la qualifica di Società Benefit, con un’impennata degli ultimi 3 anni che vede quadruplicato il numero di queste società in tutto il paese.

Solo nel Friuli Venezia Giulia si registra un incremento del 52% dall’ottobre 2022 all’agosto del ’23. A rispondere maggiormente in regione sono aziende manifatturiere e attività professionali scientifiche e tecniche, seguite da imprese di commercio all’ingrosso e al dettaglio. Le microimprese risultano molto attive con il 68% di costituzioni o transizioni a Benefit, e le aree di maggior “beneficio” sono l’ambiente e la comunità (Fonte: Camere di Commercio di Pordenone-Udine e della Venezia Giulia, Tavolo di Lavoro permanente sulle Società Benefit, Innovation Intelligence FVG, elaborazione: Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa).

“Questo modello societario può essere la piattaforma condivisa tra pubblico e privato per affrontare le nuove sfide della società, della produzione, del lavoro anche in termini di welfare e di maggiore attrattività verso i nuovi lavoratori. E’ un modello che ci consente di progettare azioni legate agli effetti di alcune importanti variabili che si stanno manifestando nel mondo del lavoro e della produzione come la crisi demografica, la richiesta di maggiore flessibilità e conciliazione anche attraverso il lavoro agilee, non meno importante,la necessità di continuare a investire sull’equità di genere, tutte tematiche su cui l’Assessorato è fortemente impegnato e che verranno sviluppate nel Forum” dichiara l’Assessore Alessia Rosolen.

FABBRICARE SOCIETA’ è promosso dall’Assessorato al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia e organizzato dall’Agenzia Lavoro &SviluppoImpresain collaborazione con Animaimpresa e Salone della CSR.

Ad accompagnare il forum, durante tutto l’anno vi è il Tavolo di Lavoro Permanente, al quale partecipano l’Assessorato regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l’associazione Animaimpresa, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, la Direzione centrale attività produttive e turismo, insieme alle Università di Trieste e Udine alle Camere di Commercio di Pordenone-Udine e della Venezia Giulia, a Friulia, alla Fondazione EqualSalary di Zurigo e le Consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia. Ulteriori partner dell’iniziativa nel primo forum sono stati anche Area Science Park, e MIB Trieste School of Management.

Tutti gli eventi saranno ad entrata gratuita previa registrazione sul portale Eventbrite (link in apertura).

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: lavoroimpresa.fvg.it e fabbricaresocieta.it

Trieste, Savoia Excelsior Palace – 24 ottobre

Udine, Cinema Visionario– 25 ottobre

Trieste, 03-10-2023 – Palazzo della Regione – Fabbricare Società – Conferenza Stampa di Presentazione – Foto © 2023 Alle BL Durigatto

PROGRAMMA FABBRICARE SOCIETA’ 2023

Martedì 24 ottobre | Sala Tergeste Savoia Excelsior Palace | TRIESTE

IMPRESA DEL FUTURO

09:00 Check-in partecipanti

09:00 – 13:00 BENEFIT CORNER

Le Società Benefit della regione si videoraccontano

09:30-10.00 “Buone nuove dal mondo”

Interviste a cura di Barbara Ganz, corrispondente de Il Sole 24 Ore

10:00 – 11:15 LA SCELTA CHE FA BENEFIT

Saluti istituzionali d’apertura

Alessia Rosolen – Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia

Valeria Broggian – Presidente AnimaImpresa

Lydia Alessio – Vernì – Direttrice generale Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

A seguire talk, modera la giornalista Barbara Ganz

Ervin Laszlo – The Laszlo Institute

Giò Giacobbe – ACBC

David Brussa – illycaffè

11:15 – 11:45 COFFEE BREAK

11:45 – 13:00 EQUILIBRI & EGUAGLIANZE

Qualificare l’occupazione delle donne: dalle direttive UE alle esperienze in azienda / gli esempi internazionali

Giulia Baccarin – MIPU

Nadia Cipriano – Olivetti

Gianluca Vincenzo – SWG

Robert Pieroni – Gener8tor

13:30 -14:30 PAUSA PRANZO

14:30 MONITOR BENEFIT & EGUAGLIANZE

Statistiche, report e studi sul modello di società benefit e sulle certificazioni di genere

Il Tavolo di Lavoro Permanente FVG Società Benefit ospita:

– Presentazione “Profili giuridici delle Società Benefit” con l’autore Domenico Siclari – Università La Sapienza di Roma

– Consigliera di Parità FVG Anna Limpido con Giulio Mosetti dell’Associazione Giuslavoristi Italiani

15:30 BENEFICIO COMUNE & EMPLOYER BRANDING

– Laboratorio condiviso per studenti e professionisti a cura di Animaimpresa

Mercoledì 25 OTTOBRE | Cinema Visionario | UDINE

FUTURO D’IMPRESA

09:00 Check-in partecipanti

09:00 – 13:00 BENEFIT CORNER

Le Società Benefit della regione si videoraccontano

09:30-10.00 “Buone nuove dal mondo”

Interviste a cura di Barbara Ganz, corrispondente de Il Sole 24 Ore

10:00 – 11:15 LA SCELTA CHE FA BENEFIT

Saluti istituzionali d’apertura

Mario Anzil – Vicepresidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Lydia Alessio – Vernì – Direttrice generale Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

Valeria Broggian – Presidente AnimaImpresa

Eva Seminara – Camera di Commercio Pordenone – Udine

A seguire talk, modera la giornalista Barbara Ganz

Massimiliano Ventimiglia – Onde Alte

Piero Petrucco – ICOP

Bart Houlahan – B Lab

11:15 – 11:45 COFFEE BREAK

11:45 – 13:00 EQUILIBRI & EGUAGLIANZE

Qualificare l’occupazione delle donne: dalle direttive UE alle esperienze in azienda

Laura Gori – Way2Global

Sabrina Fantini – facilitatrice di innovazione collaborativa

Sergio Iankovics – IS Copy

13:00 -14:30 PAUSA PRANZO

14:30 MONITOR BENEFIT & EGUAGLIANZE

Statistiche, report e studi sul modello di società benefit e sulle certificazioni di genere

Tavolo di Lavoro Permanente FVG Società Benefit ospita:

– “Il pericolo Greenwashing”, Rossella Sobrero – Koinètica

– “Futuro prossimo”, Otto Scharmer – MIT Boston

15:30 BENEFICIO COMUNE & EMPLOYER BRANDING

– Laboratorio condiviso per studenti e professionisti a cura di Animaimpresa

in parallelo >RADUNO SOCIETÀ BENEFIT

– Presentazione delle politiche FVG a cura Regione Autonoma Friuli Venezia, Direzione Lavoro con il dott. Alessandro Castenetto e Direzione Attività Produttive Giulia con il dott. Giuliano Pascazio

– Prima riunione annuale delle Società Benefit regionali: esperienze in dialogo a microfono aperto