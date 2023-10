Quali Sono I Benefici Portati Dal CBD Ai Creativi?

Il mondo delle arti creative è sostanzialmente schiavo di una condizione ben precisa, impercettibile e impossibile da richiamare a comando: l’ispirazione. D’altronde chiunque abbia letto un po’ di letteratura greca a scuola sa bene quanto fossero importanti all’epoca le invocazioni alle muse, necessarie per poter trasportare su carta racconti infinitamente più grandi delle mani che l’avrebbero poi vergato su quello che all’epoca era il mezzo di comunicazione prediletto.

Arti creative, in questo caso, è un termine molto vago che riesce a incapsulare tantissime attività che tra loro prevedono differenze inconciliabili. Un creativo è un artista, uno scrittore, un creatore di contenuti, un fotografo, un videomaker, un musicista e così via. Questi ultimi, però, data l’intangibilità della loro produzione (di fatto la musica non si può toccare) hanno sempre guardato con una lente d’ingrandimento molto aggressiva il concetto di ispirazione e tutto ciò che a essa è collegato.

Esistono però principi attivi e pratiche che possono migliorare il rapporto tra il singolo e la propria creatività, permettendo di arrivare lambire più da vicino l’ispirazione. Il CBD, ad esempio, se utilizzato attraverso un olio o un vaporizzatore è particolarmente apprezzato da chi fa musica per il suo poter tirare fuori la creatività con maggiore semplicità.

Andiamo a scoprire, quindi, con questo articolo quali sono i vantaggi che i musicisti (jazz, folk, rock, è indifferente il genere) possono ottenere dall’introdurre il CBD all’interno delle loro routine.

Migliorare La Propria Percezione

Gli appassionati dei dettagli saranno felici di sapere che il CBD è un principio attivo che mette il corpo e il cervello in uno stato in cui si da moltissima importanza alle più piccole minuzie, specie durante le esperienze di ascolto attivo.

Questo perché il cannabidiolo, nome tecnico dell’ingrediente sopracitato, interagendo con il sistema endocannabinoide del corpo umano elimina lo stress e migliora le capacità di concentrazione.

Questo, nella pratica dell’ascolto, si traduce in una maggiore capacità di sentire i dettagli microscopici di cui la musica (quando è ben fatta) è permeata.

Questo è molto utile anche in fase compositiva, proprio mente si è alla ricerca dell’ispirazione: quest’ultima infatti non è altro che un impulso creativo che utilizza dei semi non percettibili in maniera diretta dalla coscienza della persona; a volte i semi possono proprio essere i dettagli nascosti nelle canzoni degli altri.

A tal proposito quello che conta è avere il giusto hardware per potersi godere la musica a un livello migliore della normalità; per quanto le orecchie invecchino con il tempo l’utilizzare un buon paio di cuffie può effettivamente fare la differenza tra un brano goduto e uno non goduto.

Questione Di Energia

Quello che non tutti sanno è che il CBD, proprio attraverso la rimozione dello stress, è in grado di far tirare fuori energie che non si credeva di avere. Il corpo umano, infatti, in base alle proprie caratteristiche è in grado di performare meglio o peggio in condizioni di stress o relax; chi ha la fortuna di funzionare meglio quando è rilassato sarà stra felice di sapere che il CBD è in grado di aiutare.

Come può questo aiutare i musicisti? Sicuramente l’aspetto dei live è tutto fuorché un qualcosa di rilassante: parliamo di stare tante ore di fila in piedi, con uno strumento in mano, a ricordarsi a memoria lick, riff, accordi e tonalità. Il CBD, se utilizzato nelle giuste dosi e con la giusta concentrazione, permette di dare il meglio di sé anche in queste situazioni difficili.

Discorso identico si può fare per il creativo in generale: il processo di espressione della propria creatività può consumare un sacco di energie proprio perché c’è un continuo botta e risposta interno sulla qualità di ciò che si è prodotto; l’energia extra derivante dal CBD può aiutare.

Abbasso Lo Stress Una Volta Per Tutte

Ne abbiamo già parlato in parte all’interno del primo paragrafo ma è bene ripeterlo: lo stress è un grande nemico per i creativi.

La risposta psicofisica alla pressione data dal numero di impegni da portare a termine può fungere da vero e proprio blocco mentale per chi si trova a vivere le situazioni, allontanando ogni possibilità di espressione della propria creatività.

Il Cannabidiolo fortunatamente ha una capacità senza precedenti di scacciare lo stress dall’animo di una persona; questo perché la sua azione sul sistema endocannabinoide è forte e chiara. I muscoli si distendono, i nervi rallentano la loro attività, tutto ciò che sembrava impellente da portare a termine diventa più razionabile: il corpo ritrova un equilibrio mentale puro, disteso, in grado davvero di portare avanti un discorso a carattere espressivo.