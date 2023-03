Raccolti 2400 euro raccolti nel ricordo di Sara Moranduzzo

TEATRO SOLD OUT E 2400 EURO RACCOLTI PER LA BIBLIOTECA DI SARA AL CONCERTO “CIAO LUCIO!” DEL PN VOCAL ENSEMBLE E GABRIEL FAURÈ CONSORT. DOMENICA SERA A MANIAGO

LA STRAORDINARIA GENEROSITÀ DEI MANIAGHESI IN RICORDO DI SARA MORANDUZZO

È una straordinaria testimonianza di affetto e solidarietà quella che Maniago ha offerto domenica sera in occasione del concerto che, celebrando gli 80 anni di Lucio Battisti (nato il 5 marzo 1943), voleva festeggiare i 10 anni dell’associazione la Biblioteca di Sara e Sara Moranduzzo, la giornalista e operatrice culturale maniaghese mancata prematuramente nel 2012 e nel cui nome opera la biblioteca (con prestito di libri e letture ad alta voce nelle corsie d’ospedale e nelle case per anziani e comunità). Il teatro Verdi – messo a disposizione dal Comune per l’iniziativa – gremito in ogni ordine di posti, ha accolto coro e musicisti, il Pordenone Vocal Ensemble e il Gabriel Fauré Consort, diretti da Emanuele Lachin (istrionico intrattenitore oltre che “bacchetta” eccellente), che per un’ora e mezza hanno trascinato gli spettatori, con la loro bravura e la capacità di esecuzione che ormai li contraddistingue da tempo, in una cavalcata sui brani più celebri di Lucio Battisti arrangiati per coro e orchestra, anche grazie al contributo del musicista e compositore Walter Poles.

In apertura di concerto, è stata la vice sindaca di Maniago Anna Olivetto a ricordare la figura di Sara e il suo contributo anche alla crescita culturale della città, oltre che a sottolineare come la serata – con il teatro sold out – fosse frutto “del cuore di tante persone, e in particolare di un pubblico meraviglioso”. La presidente della Biblioteca di Sara Cristina Savi, ringraziando per la straordinaria partecipazione ha tratteggiato l’attività dell’associazione, che da dieci anni, con un gruppo di volontari coordinati e formati, porta le letture ad alta voce nelle stanze e negli spazi comuni del reparto di pediatria dell’ospedale di Pordenone e pronto soccorso pediatrico e nelle case per anziani e di comunità di Pordenone e vari Comuni del territorio (Roveredo, Aviano, Polcenigo e fra breve anche San Quirino). Una bella realtà che si sostiene attraverso le donazioni e che, grazie alla generosità del pubblico maniaghese intervenuto al concerto domenica, nel ricordo di Sara Moranduzzo ha potuto raccogliere una cifra straordinaria: 2.400 euro.