Roberto Bolle and Friends a Udine. 16-17 dicembre

OnDance | Accendiamo la Danza! 2022 Final Show Castello Sforzesco Milano 1. Danze Ucraine | Gopak | 4’15’’ Coreografia: Fyodor Lopukhov Musica: Aram Khachaturian, Vasily Solovyov-Sedoi Artisti: Accademia Ucraina di Balletto Roberto parla di Ondance, del progetto Workshop e lancia l’inizio dello Show 2. Workshop | Red Moon | 4’00’’ Coreografia: Stefania Ballone Musica: Taketo Gohara Artisti: i Ragazzi del WorkShop di OnDance 22 3. Hip Hop Coreografia: Sheba Musica: Artisti: Sheba, Momo 4. Tip Tap+Danza Classica | Rialto Ripples Coreografia: Massimiliano Volpini, Ilaria Suss Musica: George Gershwin Artisti: Maria Celeste Losa, Ilaria Suss 5. | Caravaggio | 7’00’’ Coreografia: Mauro Bigonzetti Musica: Bruno Moretti, da Claudio Monteverdi Artisti: Nicoletta Manni, Roberto Bolle 6. ‘Popping Coreografia: Shorty Musica: Artisti: Shorty 7. Kataklò | Between Us | 5’00’’ Coreografia: Giulia Staccioli Musica: effetti sonori + Drum also waltzes di Max Roach Artisti: Kataklò Video presentazione Ondance 2022, intervento di Roberto per ringraziare gli Sponsor 8. WorkShop | Steam Heat | 3’10’’ Coreografia: Brian Bullard Musica: Jerry Ross, Richard Adler Artisti: i Ragazzi del WorkShop di OnDance 22 9. | Passo a Due da Cantata | 5’09’’ Coreografia: Mauro Bigonzetti Musica: Amerigo Ciervo Artisti: Antonella Albano, Roberto Bolle 10. Danze Irlandesi | Reel Around The Sun | 3’40’’ Coreografia: Perla Davide Musica: Bill Whelan Artisti: Gens d’Ys Accademia 11. Michele Esposito | Strenght Of A Thousand Man | 1’19’’ Coreografia: Alessandra Celentano Musica: Two Steps from Hell Artisti: Michele Esposito Roberto saluta Michele, introduce Giulia e presenta Saturnino 12. WorkShop | Preludio Coreografia: Massimiliano Volpini Musica: Johann Sebastian Bach arrangiamento Saturnino Artisti: Roberto Bolle, i Ragazzi del WorkShop di OnDance 22 13. Saturnino + Roberto 14. Break Dance+Modern | Tourner Dans Le Vide Coreografia:

Partita solo pochi giorni fa nel segno dell’apprezzamento entusiastico del pubblico, la Stagione 2023/24 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine si arricchisce di un evento speciale di assoluto prestigio tutto dedicato alla grande danza.

Protagonista di due nuovi appuntamenti, in programma sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 erealizzati con il sostegno di Danieli Group SpA, sarà infatti uno dei più celebri e amati ballerini al mondo, Roberto Bolle, che per la prima volta si esibirà a Udine con il suo Gala “Roberto Bolle and Friends”

Lo spettacolo – prodotto da Artedanza srl – con il quale l’Étoile ha viaggiato in tutto il mondo, è ormai un cult che attira ogni stagione migliaia e migliaia di persone e che cambia ogni anno cast e programma, rinnovandosi completamente in ogni occasione pur rimanendo un appuntamento straordinario di bellezza e di arte. Insieme ai suoi Friends provenienti da tutto il mondo, Roberto Bolle darà vita ad un susseguirsi di passi a due e assoli, che sceglie personalmente, che mescola, in maniera unica, repertorio classico e contemporaneo, ottocentesco e attuale.

Fra le stelle più luminose della danza internazionale, Roberto Bolle non è solo interprete ma anche Direttore artistico dei suoi Gala che sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze a un pubblico trasversale, composto da migliaia di appassionati e non solo. Forte della sua esperienza sui palcoscenici più importanti del mondo, Bolle riesce a rendere ognuno di questi spettacoli unico nel suo genere ricreando un’atmosfera magica che celebra la bellezza e l’eleganza della danza.

La sua folgorante carriera, iniziata da giovanissimo dopo il diploma alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e l’ingresso nella compagnia scaligera, gli inviti nei più importanti teatri del mondo conteso come guest star, il corteggiamento mediatico di magazine e televisioni, la presenza da protagonista e testimonial ai grandi eventi internazionali, fanno di Roberto Bolle un caso unico di ballerino che riesce a portare al balletto, come nessun altro, grandi folle e trepidanti entusiasmi. E se poi intorno al suo nome si raccoglie una splendente pléiade di étoiles allora il balletto torna ad essere lo spettacolo più amato dal pubblico. Roberto Bolle sceglie per il suo spettacolo ballerini di fama internazionale, provenienti dalle migliori compagnie di balletto del mondo. Un’occasione unica per ammirare, in una stessa soirée e sul medesimo palcoscenico, le più famose stelle del balletto di oggi “sfidarsi” amichevolmente, nel nome dell’arte della danza, in uno straordinario confronto di tecniche, scuole e stili. Per un programma che, differentemente concepito per ogni teatro e rappresentazione, vede avvicendarsi sul palcoscenico, con ritmo serrato e avvincente, un’entusiasmante parata di passi a due e assoli, tratti dal repertorio dei più amati classici dell’Ottocento e dai più celebri titoli del Novecento.

Evento speciale della Stagione 2023/24 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine fuori abbonamento.

Sabato 16 dicembre 2023 – ore 20.30

Domenica 17 dicembre 2023 – ore 16.00

Teatro Nuovo Giovanni da Udine