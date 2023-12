Roberto Bolle and Friends: applausi interminabili per l’Étoile scaligera a Udine

È stata accolta dagli applausi incessanti del pubblico la prima esibizione di Roberto Bolle and Friends, il celebre Gala ideato dalla stella assoluta della danza mondiale, in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 16 e 17 dicembre.

A scegliere cast e programma delle due date udinesi, realizzate con il sostegno di Danieli Group SpA e sold out a poche ore dalla messa in vendita dei biglietti, è stato lo stesso Roberto Bolle, che ha portato sul palcoscenico una nuova interpretazione: un passo a due con una delle sue partner preferite, l’incantevole Melissa Hamilton, con la quale per la prima volta è stato protagonista del pas de deux “Lightness of Being” dell’acclamato coreografo australiano Craig Davidson sulla musica del pluripremiato compositore britannico Alex Baranowski.

E poi ancora, come sempre, una splendida alternanza di passi a due e assoli del repertorio classico e contemporaneo, come è nello stile di Roberto Bolle che ogni anno incanta e conquista, tra cui la dedica di Bolle a Ezio Bosso che ha entusiasmato il pubblico televisivo di Danza con Me che negli ultimi sei anni ha aperto il palinsesto di Rai1 il 1° gennaio in prima serata.

Non per ultima “Sphere”, una struggente dichiarazione d’amore per il Pianeta, con la quale Roberto Bolle porta la sua danza in ogni angolo del mondo, anche nel cuore di ognuno di noi.

CAST

ROBERTO BOLLE Teatro alla Scala, Milano

YOUNG GYU CHOI Dutch National Ballet, Amsterdam

MELISSA HAMILTON The Royal Ballet, Londra

MOTOMI KIYOTA Hungarian National Ballet, Budapest

TOON LOBACH International Guest Artist

TATIANA MELNIK Hungarian National Ballet, Budapest

RIHO SAKAMOTO Dutch National Ballet, Amsterdam

CASIA VENGOECHEA International Guest Artist

PROGRAMMA

Lightness of Being

Coreografia: Craig Davidson

Musica: Alex Baranowski

Artisti: Melissa Hamilton, Roberto Bolle

Lo Schiaccianoci

Coreografia: Lev Ivanovi? Ivanov

Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky

Artisti: Tatiana Melnik, Motomi Kiyota

Les Indomptés

Coreografia: Claude Brumachon

Ripresa coreografica: Benjamin Lamarche

Musica: Wim Mertens

Artisti: Roberto Bolle, Toon Lobach

Esmeralda

Coreografia: Marius Petipa

Musica: Cesare Pugni

Artisti: Riho Sakamoto, Young Gyu Choi

In Your Black Eyes

Coreografia: Patrick de Bana

Musica: Ezio Bosso

Artista: Roberto Bolle

Don Chisciotte

Coreografia: Marius Petipa

Musica: Ludwig Minkus

Artisti: Tatiana Melnik, Motomi Kiyota

Qualia (commissionato in origine dal Royal Ballet, Covent Garden)

Coreografia: Wayne McGregor

Musica: Scanner

Lighting Design: Lucy Carter

Artisti: Melissa Hamilton, Roberto Bolle

“I”

Coreografia: Philippe Kratz

Musica: Soundwalk Collective

Artisti: Casia Vengoechea, Toon Lobach

Sphere

Coreografia: Mauro Bigonzetti

Musica: Alessandro Quarta

Set e light designer: Carlo Cerri

Realizzazione Grafica: OOOPStudio

Artista: Roberto Bolle

sabato 16 dicembre 2023 – ore 20.30

domenica 17 dicembre 2023 – ore 16.00

Foto: Alice BL Durigatto / Phocus Agency