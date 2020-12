Salute: Riccardi, più 400 posti letto e 950 unità di personale in Fvg

Numeri riportati in audizione III Commissione integrata

Palmanova, 3 dic – “Quattrocento posti letto in più nell’arco

di due anni e un incremento di 950 unità di personale nel corso

del 2020 sono due dati che dovrebbero far riflettere su come ci

stiamo muovendo in questa legislatura nell’ambito della sanità

del Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo

Riccardi nel corso dell’audizione della III Commissione integrata

alla quale hanno partecipato anche i direttori generali e

sanitari delle tre Aziende regionali nonché i rappresentanti

apicali dell’Azienda regionale per il coordinamento della salute.

Il vicegovernatore, nel suo intervento, ha dapprima evidenziato

come, in questa seconda fase, il fenomeno del contagio in Friuli

Venezia Giulia stia scontando una fase di ritardo rispetto a

quanto accaduto a livello nazionale. Inoltre si è soffermato sul

grande lavoro che la Regione sta portando avanti per affrontare

la pandemia con un sistema sanitario che eredita una situazione

pesante soprattutto nel comparto della prevenzione. “Se è vero

che all’inizio il sistema non era pronto ad affrontare

un’emergenza di questa portata – ha detto Riccardi – è

altrettanto vero che a rendere la situazione ancora più complessa

è stata l’eredità che abbiamo ricevuto sul fronte dei

dipartimenti di prevenzione, ambito sul quale nel tempo non si è

continuato ad investire con le conseguenze che tutti abbiamo

avuto sotto gli occhi”.

Per quanto riguarda poi il personale del sistema sanitario

regionale “è uno dei temi – ha osservato il vicegovernatore – sui

quali spesso si concentra l’attenzione. Ma su questo argomento

bisogna innanzitutto ricordare che la vera necessità è quella di

avere a disposizione dipendenti formati ed esperti per affrontare

in modo efficace e prendere in carico situazioni complesse come

quelle che si verificano giornalmente nei pronto soccorso e nelle

terapie intensive. Dati alla mano, non va dimenticato che

chiuderemo l’anno con un incremento di 950 unità, dimostrando

l’attenzione che la Regione sta dedicando a questo comparto

strategico. A ciò si aggiunge il fatto che – ha evidenziato

ancora Riccardi – se tra il 2013 e il 2018 sono stati tagliati

circa 700 posti letto, in questi ultimi due anni ne abbiamo

recuperati circa 400”.

Infine Riccardi ha ricordato la prossima grande partita che la

Regione sarà chiamata ad affrontare, cioè quella legata alle

vaccinazioni anti-Covid. “Questo – ha detto l’esponente

dell’esecutivo – sarà il piano più grande della nostra storia

che, seguendo le indicazioni che ci verranno date anche da parte

del governo, presenta una grande complessità anche di tipo

organizzativo. Su questo fronte stiamo già lavorando, con una

dotazione iniziale di vaccini per la nostra regione che si

attesta su 120mila dosi, da utilizzare nei presidi che abbiamo

già individuato”.

