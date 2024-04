Scossa di terremoto a Preone di magnitudo 3.4

Segnalata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 alle 14:28 a 5 km da Preone ad una profondità di 12 km.

Alle ore 14:28 di oggi 05/04/2024 una scossa di terremoto di Magnituto 3,4 (ML Richer)

è stata registrata con epicentro nelle Prealpi Carniche , a SO del abitato del comune di

Preone.

La profondità epicentrale, a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici dell’OGS-CRS

per la Protezione civile della Regione, è stata calcolata a 9 km di profondità.

Come da prassi, il sistema di localizzazione preliminare automatica dell’evento ha inviato

un minuto dopo la scossa, le mail di notifica a tutti i soggetti del Sistema regionale

integrato di protezione civile e agli organi di informazione per una più rapida diffusione

delle informazioni verso i cittadini.

La centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale

operativa della Protezione civile a Palmanova hanno risposto a richieste di informazioni

ma non sono state ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose.

I volontari dei Gruppi comunali di protezione civile hanno compilato le schede di

risentimento sismico per fornire un rapido quadro degli effetti sul territorio regionale.

La mappa riportata in FIGURA 1 riassume gli esiti della ricognizione effettuata finora.

Tale attività dei volontari permette alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia

Giulia e all’OGS di comprendere meglio la risposta del territorio al fenomeno terremoto.

La comprensione di come il territorio e le persone reagiscono al terremoto permette di

essere più preparati in caso di un eventuale terremoto maggiormente energetico.

La Sala Operativa Regionale non ha inoltre ricevuto informazioni di danni da parte dei

Comuni e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Udine/Pordenone/Gorizia/Trieste.